Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 20/ago/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 20/ago/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Boxeo:

”El Principito” festejó en México y se acerca a su chance en Estados Unidos Juegos Bonaerenses:

Tres atletas campanenses se clasificaron para la final en Mar del Plata Villa Dálmine: se suspendió el amistoso ante JJ Urquiza Fútbol Infantil:

El profesional fútbol infantil

Por Nestor Oscar Bueri Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Rincón Tuerca









Nuestro E-mail: Rincontuerca@Ubbi.com ALMA: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de La Plata donde desarrolla otra carrera del presente campeonato. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. CAER: Todo venía bien para Julián Garrido y faltando una vuelta cuando venía primero para ganar se cayó de su moto y se perdieron para ganar se cayó de su moto y se perdieron todas las posibilidades de quedarse con esta competencia desarrollada en San Luis donde participaban los mejores pilotos de cada provincia argentina. VACACIONES: Para recuperarse de ese mal momento la familia Garrido se tomó unas merecidas vacaciones para olvidar lo ocurrido y disfrutar en el sur argentino. Los chicos, agradecidos. PODIO: En esta misma competencia participó el equipo de Carlos Debesa que hizo podio en dos provincias donde en una se ganó y en la otra se llegó tercero lo que dejó conforme a todo el equipo de Campana. CORRER: Continuando con Debesa ahora se fue a correr a la Ruta 40 con el cuatri que conduce Pablo Copetti ya preparándose para el próximo Dakar donde cada vez está mas cerca. CRECER: Sigue creciendo el trabajo en el taller de Juan Sbarra que incorporo dos autos mas a su estructura para el Turismo Pista donde en principio los atenderá hasta fin de año. TOPE RACE: Nueva visita de la categoría al autódromo de Rosario para desarrollar otra carrera del Campeonato durante este fin de semana. Televisa el programa "Carburando" desde las 11 hs por Canal 13. TRIUNFO: El que obtuvo Pablo Clerici en su especialidad en la categoría Kart Plus en Zárate donde vuelve a sumar puntos importantes para el campeonato con la motorización de Romero y el chasis a cargo de Ruben Guerra. CONFORME: Con el podio obtenido con su tercer puesto en la Clase TC 1100 de Alma por parte de Abel Burgos en Dolores el piloto de Escobar está muy conforme con la planta impulsora que le arma Marcelo Lopez que viene haciendo también otros motores. DECIDIRSE: Todo se había encaminado para que el abuelito Ruben Fernandez fuera el piloto en la carrera de La Plata con los chasis del TC Regional pero el piloto titular es decir su hijo Gastón llegó de viaje ante de lo previsto y decidieron que corra el nene. ESPERAR: Ahora Don Ruben esperará mas adelante para lograr volver a subirse al auto y desarrollar una carrera completa para recordar viejos tiempos. En el equipo todos están de acuerdo y quieren verlo en actividad. TOPE RACE SERIES: La categoría visita el autódromo de Rosario en este fin de semana donde desarrolla otra competencia del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". VICTORIA: La que obtuvo Franco Rodriguez en la clase potenciada de la categoría Kart Plus donde el piloto local se llevó la mayor cantidad de puntos con la motorización de Ruben Alfonso. AVZ: La categoría visita el autódromo platense durante este fin de semana para desarrollar otra fecha del campeonato. FECHA: El Rally Federal finalmente pudo correr su fecha en nuestra zona donde se pudo apreciar la presencia de la categoría y desarrollar su espectáculo tras reunir el valor económico que la misma demanda para tal emprendimiento. DESTACAR: Para tal logro hay que destacar el esfuerzo y el trabajo de Alejandro Ferraro, Victor Amaranto y Juan Carlos Ortiz este último puso al club Puerto Nuevo que terminó siendo el organizador de la carrera. PARQUE: El parque de autos alcanzó a casi cincuenta autos que a lo largo de la competencia fueron haciendo abandono de la misma por rotura y solo 25 llegaron al final del recorrido entre Los Cardales, Capilla del señor y Campana. DEBUT: La debutante local Virginia Emma en la Clase Uno a bordo de un VW Gol arribó en el noveno lugar lo que dejó conforme a todo su equipo y familiares que siguieron muy de cerca la actuación de la señorita. Esto marcó que seguirá participando en lo que resta de la temporada. ROMPER: La carrera para el binomio Ferraro-Amaranto duró muy poco porque se rompió un elemento y se salió una carrera que los dejó sin agua y sin continuidad en dicha competencia. PODIO: En cuanto a Gerardo Emma hizo podio al finalizar en la Clase R3T segundo con el mini cooper y sumar puntos para el campeonato lo que se mostraba feliz con su performance. CALENDARIO: La intención de los dirigentes de la categoría del Rally Federal es poner en su calendario la fecha de Campana y ahora habrá que ver como se puede encaminar pensando en el futuro donde en Campana el Club Puerto Nuevo tomó el riesgo en esta ocasión con los avales del Municipio local. ESTATUTO: En nota televisiva el presidente del Club del Primer Automóvil Argentino Adrian Chiorazzo dejó muy en claro que su no participación con el Rally Federal se debió a que la institución que preside no puede por los estatutos del club realizar ninguna carrera o competencia de estas características lo que los privó de estar en este espectáculo del rally. MX DEL NORTE: En el predio ubicado en la ciudad de Navarro se presenta durante este fin de semana otra carrera de la categoría MX del Norte con todas sus clases de Motocross donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. ALEGRIA: Tras la carrera de Karting en su clase de la categoría Kart Plus el podio conseguido por Nicolás Brugognone trajo mucha alegría a todo el equipo y seguidores con la motorización de Rubén Alfonso. Parece que los consejos de papá Fernando está causando efecto. COSTO: Héctor Tardito contó en reciente nota televisiva que es un año complicado desde lo económico y tener el kartódromo en condiciones provoca un costo que se debe realizar para mantenerlo como a nosotros nos gusta. REUNIR: Tras el paso de las elecciones se volverán a reunir para darle curso a tener en la vecina ciudad de Zárate un circuito para los ciclomotores algo que desde hace tiempo se viene tratando y se espera que con el Zárate Auto Moto Club se termine de concretar. TOPE RACE JUNIORS: La categoría está realizando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Rosario con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. UBICARSE: El actual piloto de Alma decidió presenciar el paso del rally Federal junto a los suyos equipo de mate en mano pero algo falló porque donde se ubicó nos pasaban ni las bicicletas. Luego le avisaron que era por el otro callejón. De no creer men! CAJAS: Ante el buen trabajo realizado de cajas para los autos de la categoría Alma ya le hicieron saber si José Dominguez se animaba a trabajar en el tema pero parece que el hombre no está dispuesto. Que tal! TC REGIONAL: La categoría está visitando durante este in de semana el autódromo Roberto Mouras con sus dos Clases GTA y GTB con otro parque interesante de autos. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo donde utilizan el circuito mas largo sin chicana. PRESUPUESTO: La idea de Valerio Diamante es hacer las dos categorías Clase A del regional y el Turismo Pista donde tiene una buena performance, el tema es que los presupuestos aprietan y el piloto de capilla del señor trabaja más en este tema que en los dos autos. IDEA: Ya con el auto en pista la idea del zarateño Ariel Fontanot es hacer lo que resta del calendario en el TC regional con el Ford que le arma Juanjo Tártara. TURISMO NACIONAL: La categoría llega hasta el autódromo de La Pampa para realizar otra carrera del campeonato con sus dos clases y su nutrido parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONFIRMARON: Los dirigentes de la categoría chasis del TC Regional finalmente confirmaron para el próximo domingo la presentación de la propuesta de estos chasis en el autódromo de Roque Pérez donde carrera tras carrera van incrementando su parque de máquinas. ENCUENTRO: Se sigue trabajando para el próximo domingo donde en Los cardales en la Plaza Mitre se desarrolló el quinto encuentro de autos clásicos y antiguos con un show artístico que será una sorpresa para los espectadores que esten presentes. EVALUAN: Tras la carrera de los mil kilómetros la ACTC va por mas y ahora está evaluando hacer otra competencia pero de 24 horas y para esto ya están trabajando y el primer escenario que se mencionó está radicado en la provincia de San Luis. PASION: El ex piloto de Alma Roberto Videle aseguró que continuará corriendo en el TC Mouras porque es su cable a tierra, su pasión y aseguró también que al margen de cualquier resultado deportivo se divierte mucho y la pasa bien. CARRERA: Por el momento la anunciada carrera de karting a desarrollarse en playa de estacionamiento de Hipermercado de nuestra ciudad se postergó hasta nuevo aviso por parte de quienes tenían a cargo llevar adelante tal emprendimiento.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: