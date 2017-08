La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/ago/2017 El Panóptico:

Máscaras

Por Fabiana Daversa







Un joven de veintidós años mató a catorce personas en la ciudad de Gaudi. En la misma semana desarmaron una célula que buscaba dinamitar la Sagrada Familia. Younes Abouyaaquoub se escondió en unos viñedos de los alrededores después del ataque terrorista que perpetró en la rambla de Barcelona y gritó Alá es grande antes que lo acribillaran a balazos. El fanatismo no deja de ser uno de los rostros más dolorosos de éste tiempo confuso. El rostro sonriente del muchacho, sus ojos color café, el pelo cortado al estilo occidental, ¿ qué nos haría pensar el daño que causó al país que lo cobijó? Sólo una vecina pudo entrever el rostro en que se reflejaba el odio, la furia y la violencia desmedida. ¿Qué factor hace que algunos puedan percibir lo que esconde una máscara y otros no? Deleuze , el psicoanalista francés autor de Mil Mesetas, dice que el perverso es soberbio, que disfraza su odio de múltiples formas. Ante el futuro que asoma, debemos estar atentos a los disfraces de los súperadaptados, de los violentos contenidos, de los dueños de la razón. Debemos aprender de éstos episodios a afinar la percepción al máximo , a agudizar la intuición salvadora ante las señales más sutiles. No hace falta un discurso para revelar quiénes somos. Un gesto, una sonrisa socarrona, una mirada de soslayo puede mostrarnos un rostro inimaginable.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



