Una denuncia de acoso estalló en Facebook y expuso la problemática en la ciudad

Para el denunciado, las acusaciones son "falsas y desmesuradas" Federico Avejera realizó su descargo en su cuenta personal de Facebook. En su publicación, tildó de "falsas, desmedidas, desmesuradas y arbitrarias" las acusaciones de Mussi y aseguró que él también cuenta con testigos de todo lo ocurrido. "Quiero dejar en claro que no soy ningún violento, acosador ni violador; la gente que me conoce puede dar fe de eso. Estas acusaciones ya pasaron a ser perjurio contra mi persona con el fin de perjudicarme, no solo a mí, sino que detrás existe una familia, amigos, compañeros de trabajo y seres queridos de los cuales se vieron afectados por los dichos de esta persona y de la gente que se acoplo a dar sus comentarios de un supuesto hecho que jamás vieron ni estuvieron presentes", expresó el joven. Para Avejera, lo que sucedió fue "un hecho banal de la noche, un mal entendido". "Dejo en claro que jamás violentaría ni acosaría a ninguna mujer, dado a que las respeto, apoyo sus derechos y estoy en contra de cualquier delito femicida, violencia de género, y violencia en general", aseveró. A la vez, dijo que le producen "tristeza" los "comentarios y acusaciones" de la gente. Cuestionó que "siquiera" le hayan preguntado su versión de los hechos. "Invito a todos los que me destrozaron a pensar antes de escribir y querer destruir la imagen y vida de una persona como así la de su entorno afectivo y familiar, a abstenerse a comentarios fuera de lugar", expresó. "Agradezco a todos los hombres y mujeres que me mandaron mensajes apoyándome en esta terrible injuria, como así también mi familia amigos y seres queridos que lo hacen personalmente en este momento difícil brindando su apoyo y amor incondicional", concluyó Avejera en su perfil. Una joven campanense contó cómo un hombre intentó besarla por la fuerza y no paró de acosarla durante una fiesta el pasado fin de semana. "Esto es una mínima muestra de lo que sucede", aseguró. El apuntado se defendió también a través de la red social. Madrugada del domingo, fiesta privada en un club de la ciudad. Una mujer que ronda los 30 años está parada cerca de los baños pasando "una linda noche" junto con amigos. Pero la diversión llega a su fin cuando un joven se acerca e intenta arrebatarle un beso por la fuerza para terminar insultándola y acosándola el resto de la velada. "Entendí la impunidad de la que gozan los violentos", afirmaría la víctima luego. Es difícil estimar la cantidad de veces que episodios como este se repiten en fiesta y locales bailables del fin de semana campanense. Sin embargo, el que sufrió Yanina Mussi escapó del anecdotario porque ella se animó a contarlo en Facebook. En unas cuantas horas, la publicación ya era viral: fue compartida decena de veces, cosechando otros tantos comentarios de repudio y apoyo. Con una foto de perfil, nombre y apellido, Mussi expuso de plano a su presunto acosador, Federico Nicolás Avejera. "Si nos tocan a una nos tocan a todas. Que se sepa", comenzaba su historia. E invitaba a otras mujeres víctimas de la misma persona a que sacaran a la luz sus experiencias. Mussi asegura tener testigos. Los etiquetó en su denuncia online. Estaba con un amigo cuando, según denunció, Avejera la quiso besar poniéndose a "centímetros" de su boca. "No me toques putita de mierda, yo hago lo que se me canta", fue la respuesta del joven ante el rechazo, reveló la mujer. Minutos después estaba con una amiga cuando Avejera la tomó del brazo, diciéndole: "No tengas miedo, no te voy a matar". Más adelante la agarraría de la cintura, le haría gestos con la lengua y hasta un ademán simulando dispararle con un arma de fuego, de acuerdo al testimonio brindado en Facebook. Siempre según el relato de Mussi, algunos de sus amigos intercedieron para alejar a Avejera, quien se empecinaba en acercarse a ella una y otra vez. Ni siquiera un golpe de la víctima lo hizo declinar su actitud. Finalmente, un amigo comenzó a empujar al agresor hacia la puerta. "Me dolió mucho más la actitud de la gente (alrededor), sobre todo de la gente que creció conmigo y que yo creía que eran personas nobles, que decían que no era tan grave el beso ni el `putita de mierda´", expresó. "Como si la violencia solo existiese entre machos y no respecto a una mujer que estaba siendo acosada y que debía someterse porque no era el ámbito para ajusticiar al inmundo", añadió. "La verdad es que estoy muy dolida, porque esto es una mínima muestra de lo que sucede macrosocialmente, me duele más el descarte de la gente, no sólo la gente que creció conmigo, sino aquellos que estaban viendo a un hombre acosando a una mujer y no hacían anda", cuestionó Mussi en su publicación. Debajo se reprodujeron los mensajes de solidaridad. Algunos incluso ampliaban la crítica a Avejera, describiéndolo como un sujeto violento. Uno pocos salieron en defensa del acosador denunciado, entre ellos su supuesto abogado, cuyos comentarios ahondaron la indignación de los amigos y contactos de Mussi. La publicación fue censurada por la red social. Un segundo post de Mussi también fue eliminado. A través de la cuenta de un amigo, Mussi reveló que su cuenta le fue bloqueada. "Soy Yanina Mussi, me han enmudecido bloqueando mi Facebook después de dos censuras previas. Parece que es más fuerte la violencia machista naturalizada en esta sociedad que el relato de mujeres que están cansadas del agobio de estos tipos de machitos. Parece que es tendencia que el victimario pase a ser víctima aun cuando la comunidad entera expresó el tipo de persona que es", expresó. Y aclaró: "Esto no es un mal entendido, no es un ataque personal ni ninguna campaña de difamación contra él".

