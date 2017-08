La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/ago/2017 Jorge Oroná:

"Tatúo lo que el cliente quiera tatuarse. Lo voy guiando por las mejores opciones para que le quede bien estéticamente", cuenta Jorge.

Un amigo de Zárate lo guió en sus primeros pasos en el arte del tatuaje. Casi 20 años después, el tatuador campanense Jorge Oroná no para de recibir clientes en su local del barrio Lubo y comienza a proyectarse a nivel internacional. Creció en San Cayetano pero hoy vive en el Barrio Lubo, donde hace tres años tiene su propio local "George Tatoo". Fue cuando tenía 17 años que Jorge Orona comenzó a indagar en el mundo del tatuaje, primero con "simples" dibujos. "Un amigo, Sebastián Villanueva de Zárate, fue el empuje para meterme de lleno en los tatuajes. Fui a su local, le compré las cosas y él mismo me enseñó el armado de mesa y lo que fueron algunas técnicas básicas para empezar", rememora. Con el transcurso de los años fue aprendiendo técnicas y los secretos de este arte. "Hoy hay muchas tecnologías. Las agujas antes las tenía que soldar y desinfectar uno. Ahora ya vienen soldadas y desinfectadas de fábrica. El acero quirúrgico se sigue trabajando pero es recomendable usar todo material descartable. Hay anestesias en cremas y en spray", detalla. A lo largo de su carrera recibió todo en su local todo tipo de clientes. Quien quiere tatuarse debe ser mayor de edad: de lo contrario, tiene que ir acompañado por al menos uno de sus padres. "Tatúo lo que el cliente quiera tatuarse. Lo voy guiando por las mejores opciones para que le quede bien estéticamente", señala. El estilo de preferencia de Jorge es el Black and Grey o realismo (retratos de personas o animales). "Todo lo que es real me apasiona. Si es en blanco y negro mejor aún", dice, aunque también realiza motivos en colores, tradicionales y orientales. Trabaja con tranfer (un dibujo sacado de Internet o dibujado por el artista para que la persona ve lo que se va a tatuar) o con fibrón (dibuja en la piel la imagen que se quiere tratar), porque "el cliente le tiene que tener la confianza total al tatuador". La higiene es el principio del tatuaje: recién después viene su elaboración. "Las infecciones se producen por no tener una buena bioseguridad en la aplicación del tatuaje. Tiene que estar todo bien esterilizado", enfatiza. Recuerda que mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos y muchas personas con enfermedades alérgicas no se pueden tatuar. A las personas con manchas en la piel les recomiendan primero consultar a un médico. Jorge participó de varias expos y exposiciones. Obtuvo el primer lugar en tatuajes Black and Grey en dos realizadas en Gualeguay y Gualeguaychú. Y hace poco estuvo en Ecuador para le Exposición Internacional de Guayaquil, experiencia que –asegura- nunca se va a olvidar. "Salir de un barrio y que me llamen para participar en otro país era jugar un Mundial. Una experiencia inolvidable", remarca. Fueron tres días donde participaron tatuadores de todo el mundo. "Yo tatué un estilo libre en black and grey a partir de un dibujo armado por mí. Al otro día tatué el rostro de un nene. No pude ganar pero sólo hecho de estar ahí entre grandes tatuadores de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, es todo un orgullo", reconoce. Estando en Ecuador le llegó la invitación para participar de una nueva expo en México, a organizarse en febrero de 2018. Todavía lo está pensando. "La importancia del tatuaje para mi es primordial. Siempre te acordás del primer tatuaje y del último que realizaste. El primero fue un escorpión que le realicé a un amigo cuando compré todas las cosas. El último fue una frase que escribí en el brazo veinte minutos antes que me entrevistes", cuenta entre risas.

