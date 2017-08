Un nuevo modelo de negocio inmobiliario llega a la ciudad

P U B L I C







El aviso aparecido en contratapa de La Auténtica Defensa del miércoles.

Apareció primero en las redes y ayer en la contratapa de La Auténtica Defensa. Se necesitan alrededor U$S 100 mil para comprar una de las últimas unidades disponibles en el "condohotel" de Colón y Güemes. En febrero comenzaría a operar. Se trata de edificios cuyas unidades pueden ser alquiladas como suites hoteleras o departamentos temporarios. La administración distribuye las ganancias de manera proporcional entre los inversores. "Quieren inaugurar en febrero y les dijeron que me llamaran para ver si les podía dar una mano. Faltan colocar 5 de 36 departamentos para poder terminar la torre y arrancar la explotación", dice el empresario campanense Juan Sajnín quien pide un jugo de naranja y un sándwich de salmón a las 19:15. "Este es mi almuerzo", explica mientras el teléfono no para de sonarle. Y si no suena, revisa qué le comentaron en su último y casi siempre controversial posteo en su muro de Facebook. La entrevista es a cuento de un misterioso anuncio que primero circuló en las redes sociales y luego fue publicado ayer en la contratapa de La Auténtica Defensa. "Propuesta de Inversión. Invitamos a personas y/o empresas a participar de un Proyecto Productivo con una inversión mínima de U$S 100.000.- Para mayor información comunicarse por correo electrónico a: jsajnin@jusa-sa.com", dice la publicación y pedimos la entrevista. Sajnín, además de buen samaritano, obviamente es uno de los inversores de la torre y explica por qué es un buen negocio: "Es un modelo de negocio nuevo en la Argentina, y esta gente ya tiene un par de edificios similares. Uno está en Pilar y les va bárbaro. La renta es entre el 6 y el 8% anual, por encima de cualquier alquiler normal y ni hablar si la dejás guardada en el banco: no te dan nada. Pero además, ponés la plata y te olvidás porque ellos se encargan de la administración y el mantenimiento", resume Sajnín mientras un potencial inversor se sienta a la mesa. "Si es así, está bárbaro. Se fueron los inquilinos de un departamento y me lo destruyeron. Perdí la rentabilidad de un año. El promedio es de 5% en dólares, que no es la gran cosa tampoco", opina el interesado. El "Rental Suites Campana" está sobre Colón, casi esquina Güemes, en la zona más alta de la ciudad. Sajnín detalla que el modelo de negocio del "condohotel" tiene varias aristas. Se trata de un edificio cuyos departamentos pertenecen a inversores individuales, y pueden ser alquilados como suites hoteleras o departamentos de alquiler temporario. El edificio es manejado por una administración centralizada que se ocupa de todo, y distribuye las ganancias que se reparten de manera proporcional entre todos los inversores. Este dato es fundamental, porque de esta manera, no importa si algún departamento no se ocupa en algún momento del año: la distribución es proporcional. La conversación con Sajnín deriva hacia otras cuestiones. Que la pirólisis, que las máquinas de pavimento reticulado, que el barrio cerrado, que el parque industrial, que el pliego de licitación, que JUSA y Avila están a pleno… "No me dan los tiempos para todos los proyectos que tengo y falta gente capacitada. Conseguí un proyectista, si podés. ¡No hay!" dice Juan Sajnín, mientras "le entra" a su almuerzo-cena en Café Martínez, pleno centro de la ciudad, donde se queda charlando de negocios con el recién llegado. Un potencial inversor que respondió al misterioso anuncio.

El edificio de "Rental Suites Campana" (sobre la derecha de la foto) está en uno de los lugares más altos de la ciudad.



Un nuevo modelo de negocio inmobiliario llega a la ciudad

Acerca del misterioso anuncio que busca inversores

