La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/ago/2017 Primera D:

Puerto Nuevo se midió ayer con Defensores Unidos







En el encuentro entre titulares, el Auriazul hizo un buen primer tiempo y recién en el segundo quedó en desventaja. Cuando perdía 2-0, todo terminó abruptamente por incidentes que se generaron tras agresiones entre jugadores. El plantel de Puerto Nuevo continúa su pretemporada de cara al arranque del próximo campeonato de la Primera D, el cual comenzará el 2 de septiembre. Y en ese marco se midió ayer con Defensores Unidos de Zárate en el estadio de Villa Fox. Allí, en una jornada que se dividió en dos partes, el Auriazul fue superado por el Celeste, que se prepara en busca de revancha luego de perder la final del último Reducido de la Primera C ante San Miguel. Se jugaron dos partidos de 60 minutos (divididos en dos tiempos de 30). En el primero, los suplentes de CADU vencieron 5-1 a juveniles de Cuarta y Quinta División de Puerto Nuevo. Y posteriormente se enfrentaron los titulares de ambos equipos, en un encuentro que Defensores ganó 2-0 con dos goles de Isaac Acosta en el segundo tiempo. "En el primero hicimos las cosas muy bien, manejando siempre el balón, sin tirar pelotazos. Por eso prácticamente no nos llegaron. Después, en la segunda parte, ellos presionaron más y convirtieron las ocasiones que tuvieron", le contó a La Auténtica Defensa el DT Auriazul, Carlos "Bocha" Hernández, quien se mostró "muy conforme" con lo realizado por sus dirigidos. En este partido entre titulares, el entrenador alistó a Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumerá, Antoni Rodríguez, Luis Ibarra; Nicolás Rodríguez, Maximiliano Díaz, Kevin Redondo, Alex Merlo; Michel Bustamante y Orlando Sosa. Luego ingresaron Esteban Montesano, Joaquín Montiel, Octavio Ábalos, Hugo Serrano y German Águila (delantero juvenil que se incorporó desde la Cuarta División de Villa Dálmine). Por su parte, Defensores Unidos, ahora dirigido por Darío "Chavo" Lema (asumió tras la salida de Gustavo Puebla), formó con Juan Figueroa; Maximiliano Carnelutto, Facundo Laumann, Claudio Villalba, Ramiro Fernández; Gianluca Alfenoni, Rodrigo Basualdo, Gonzalo Ritacco; Héctor Echagüe; Isaac Acosta y Javier Velázquez. La nota negativa de la tarde de Villa Fox fue que el segundo tiempo de este encuentro no pudo terminar como correspondía y debió ser suspendido por incidentes. Es que luego de que el trámite se fuera calentando entre los protagonistas llegó el abrupto desenlace, motivado por agresiones entre futbolistas y el ingreso al campo de juego de personas ajenas a ambos planteles, lo que terminó llevando a los jugadores de Puerto Nuevo a refugiarse en zona de vestuarios en un clima de mucha tensión. Afortunadamente, en los minutos siguientes, los ánimos pudieron calmarse con la intervención de dirigentes de la institución zarateña. La continuidad de la pretemporada de Puerto Nuevo será con nuevos trabajos en el Carlos Vallejos de cara al amistoso pautado para este sábado frente a Muñiz en Exaltación de la Cruz.

TADEO MACINTYRE JUGÓ COMO LATERAL DERECHO.

El @caduoficialok gano 5 a 1 a los suplentes del equipo y a los titulares 2 a 0.

Info: @DANITORRISI — El Portuario (@PuertoNuevoOK) 23 de agosto de 2017 #Fixture completo de Puerto Nuevo #PrimeraD pic.twitter.com/6aHSuVUewT — El Portuario (@PuertoNuevoOK) 24 de agosto de 2017

Primera D:

Puerto Nuevo se midió ayer con Defensores Unidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: