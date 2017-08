Ghione aseguró que ”los vecinos ya no se ven representados por la gestión”

Lo afirmó durante un encuentro con candidatos y militantes del frente Un País. El candidato a concejal consideró que llegarán a las elecciones de octubre en condiciones "muy competitivas". Durante la noche del martes, el frente Un País local realizó una reunión con un grupo de candidatos y militantes. Juan Ghione, quien lidera la lista de candidatos a concejales, agradeció el trabajo y el acompañamiento durante la campaña electoral hacia las PASO y delineó la estrategia a seguir de cara a las Elecciones Generales de octubre. "El trabajo que hemos realizado ha sido fundamental para poder acercarle a los vecinos nuestras propuestas y contarles qué queremos para la ciudad, por eso es necesario generar estos encuentros donde podamos analizar la tarea realizada y agradecer a quienes creen en nosotros y nos apoyan militando en cada punto de la ciudad", coment{o Ghione. Además, el concejal del Frente Renovador analizó el resultado que dejaron las PASO. Aseguró que "está claro que los vecinos ya no se ven representados por la gestión de Cambiemos, ya que casi un 70% del electorado decidió no votarlos y confiar su voto a partidos opositores". "Ya veníamos adelantando que la gente, en cada encuentro, nos manifestaba no estar de acuerdo con la gestión. El mensaje de los campanenses al gobierno ha sido claro: que no están conformes", sostuvo Ghione. El candidato de Un País también señaló que este resultado "comprueba que la polarización no existe". "Acá nadie va a llegar al 40% de los votos y vamos a ratificar que llegaremos a octubre en condiciones muy competitivas", consideró. En el encuentro aprovechó asimismo para plantear el trabajo de cara a las Elecciones Generales: "Vamos a seguir caminando nuestra ciudad, vamos a seguir dialogando con la gente, conocer sus problemas y mostrar el gran equipo que acompaña a Sergio Massa a nivel nacional y a nosotros a nivel local. Tenemos un equipo capacitado, con ganas de trabajar, con experiencia, renovación y, sobre todo, con propuestas". "Queremos llamar a acompañarnos a todos aquellos que buscaron en otras opciones ponerle un límite al Gobierno, entendiendo que somos el frente político que propone futuro a las falsas opciones del presente y pasado", concluyó.

"Acá nadie va a llegar al 40% de los votos y vamos a ratificar que llegaremos a octubre en condiciones muy competitivas", consideró ghione.



Ghione aseguró que ”los vecinos ya no se ven representados por la gestión”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: