Escrutinio PASO: con la mira puesta en 42 mil votos, arranca conteo definitivo en La Matanza

Unas 158 mesas de La Matanza no fueron contabilizadas en el escrutinio provisorio. En el recuento inicial Cristina superó por más de 22 puntos porcentuales a Bullrich. Se estima que el lunes terminará el conteo final en territorio bonaerense. A más de diez días de las PASO, la Justicia Electoral comenzará este jueves con el conteo definitivo de los resultados de La Matanza, el distrito con más electores de la Tercera Sección Electoral bonaerense. En el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, funcionarios judiciales y fiscales partidarios iniciarán así el escrutinio sobre 2.836 urnas. Vale recordar que durante el conteo provisorio en ese distrito se escrutaron 2.678 mesas, el 94,43% del total por lo que alrededor de unos 42.800 mil votos del municipio gobernado por Verónica Magario quedaron sin ser contabilizados oficialmente. El kirchnerismo denunció una maniobra intencional del Poder Ejecutivo para la manipulación selectiva de la carga de datos electorales en la Provincia y enumeró algunos de los distritos en los que no se terminó de escrutar, donde la exmandataria cosecha fuerte respaldo: Ensenada; Malvinas Argentinas; Florencio Varela; Moreno; Merlo; La Matanza; José C. Paz; Berazategui y Ezeiza. De acuerdo a los guarimos provisionales, la expresidente Cristina de Kirchner, candidata a senadora por Unidad Ciudadana, obtuvo en La Matanza 339.139 votos, el 46,73% de los votos. Detrás suyo se posicionó el candidato del oficialismo, Esteban Bullrich, quien cosechó el 24,49% de las preferencias de los bonaerenses contabilizando 177.770 sufragios. Por lo pronto, el escrutinio definitivo en la Tercera Sección comenzó este martes y promediando el miércoles, el conteo ya había superado las 6.200 mesas sobre un total de 12.287. Según pudo saber ámbito.com de fuentes judiciales, el conteo en la capital bonaerense se desarrolla con "normalidad" sin registrarse "mayores inconvenientes". En el proceso de recuento definitivo que lleva adelante la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires restan aún de las secciones cuarta a la séptima, puesto que la octava se hizo al principio, y se estima concluir el próximo lunes con el total.



Escrutinio PASO: con la mira puesta en 42 mil votos, arranca conteo definitivo en La Matanza

