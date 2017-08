Jorge Fandermole se presenta en Campana

"Fander" tocará este viernes en Bisellia Teatro Bar. En tanto, el sábado habrá una noche de Jazz & Beatles en Poland. Como todas las semanas, Tarde de Jazz Producciones, a cargo de Mariano Alberti, ofrece shows de primera calidad en la zona. Y en nuestra ciudad en particular. De hecho, este viernes traerá a Campana a Jorge Fandermole (Fander), quien se presentará el viernes en Bisellia Teatro Bar. Cuando hablamos de la música de Rosario, se vienen varios nombres a la cabeza: Litto Nebbia, Fito Páez, Baglietto... Pero es inevitable no hablar del creador por excelencia: Jorge Fandermole. Este músico nacido en Pueblo Andino (Santa Fe) formó parte durante los ´80 del movimiento informal de creación y producción musical denominado la "Trova Rosarina". Es uno de los compositores más creativos de la música popular y de su autoría es un puñado de temas interpretados a lo largo y a lo ancho del país que ya forman parte del cancionero popular: Canción del Pinar, Río Marrón, Sueñero, Cuando, Canto Versos y Oración del Remanso son parte de esas composiciones. Reconocido por sus colegas y también por periodistas, en 2015 ganó el Premio Gardel como disco folklórico alternativo del año y también el premio Konex como autor de música popular de la década. Fandermole se presenta este viernes 25 en Bisellia Teatro Bar (Estrada 718) y las entradas se pueden adquirir en el comercio Einstein (Av. Mitre 933) o en la puerta el día del show a partir de las 21 horas. JAZZ & BEATLES. Además, Tarde de Jazz Producciones también anunció para el sábado una noche de Jazz & Beatles en la cervecería Poland Beer & Food (De Dominicis 731) con entrada libre. Para más información, comunicarse al teléfono 03487-425698 o al WhatsApp 3487-540530.

JORGE FANDERMOLE LLEGA ESTE VIERNES A CAMPANA.

ALGUNOS VIDEOS DE SU MUSICA He añadido un vídeo a una lista de reproducción de @YouTube (https://t.co/QUdELPGXxt - Diamante | Jorge Fandermole junto a Lucas — Claudia craim yayu (@CraimYayu) 21 de agosto de 2017 Jorge Fandermole - Tierra, Sangre y Agua - Full Album - 1985 https://t.co/jqwfFZFKBY — alan corcico (@alancla2) 19 de agosto de 2017

Jorge Fandermole se presenta en Campana

