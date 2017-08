Perdió 2-0 como local por la segunda fecha de la Reubicación "E-F". El camino de la Primera Damas del Campana Boat Club para mantener su lugar en la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped no inició de la mejor manera. Es que el domingo por la tarde, jugando como local en la cancha "Héctor Tallón", cayó 2-0 frente a Belgrano "C" por la segunda fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" (se juega en cuatro grupos de doce equipos, quedándose en la Primera E los nueve primeros de cada zona). Las dirigidas por Santiago Castaño (segundo partido como DT del CBC) sumaron así su segunda derrota consecutiva como consecuencia de los goles convertidos por María Julia Tavella y María Dolores Urrestarazu. Para este encuentro, el equipo de nuestra ciudad alistó a: Malena Carballo (arquera), Vanesa Águila, Bárbara Brezzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Sofía González, Agustina Ibáñez, Fátima Lievtier, Agustina Mayer (capitana), Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Julieta Rodríguez, Catalina Tapia y Camila Tenembaum. Los resultados de esta segunda fecha de la Zona de la Reubicación "E-F" fueron: Pucará ´´C´´ 0-2 Santa Bárbara ´´D´´; Los Andes 2-0 CUBA ´´B´´; San Isidro Club ´´C´´ 1-0 Belgrano Day School; Liceo Naval ´´B´´ 2-1 Almafuerte; Pueyrredon 0-0 San Cirano ´´B´´. Por la próxima fecha, a disputarse el sábado 2 de septiembre, las chicas del Campana Boat Club viajarán a Ciudad Evita donde enfrentarán a Almafuerte, que sumó hasta ahora un empate y una derrota en estas dos fechas iniciales de la Reubicación "E-F". Esta tercera fecha se completará con los siguientes encuentros: Santa Bárbara ´´D´´ vs. Pueyrredón; San Cirano ´´B´´ vs. Liceo Naval ´´B´´; Belgrano ´´C´´ vs. San Isidro Club ´´C´´; Belgrano Day School vs. Los Andes; CUBA ´´B´´ vs. Pucará ´´C´´. DIVISIONES FORMATIVAS La jornada disputada en la cancha "Héctor Tallón" se completó con los siguientes partidos de las diferentes categorías: -Intermedia: derrota 3 a 1, con gol de María Belén Faya -Quinta: victoria 2 a 1, con goles de Lucía Barczyasky y Melina Dabusti -Sexta: empate 1 a 1, con gol de Maite Schiavoni -Séptima: victoria 6 a 0, con goles de Valentina Amado, María del Pilar González, Agustina García (2) y María Paz Pérez Johanneton (2). -Octava: victoria 8 a 2, con goles de Sofía Bianchini, Milagros Cerutti, María Mercedes Esponda y Agustina González, Guillermina Izzi (2) y Simona Mocchuitti (2). -Novena: victoria 11 a 0, con goles de Pía Dell Acqua (4), Milagros Gil (3), Ana Paula Galiano Juroczko (2) y Francisca Paredes (2).

EL CBC SUMA DOS CAÍDAS EN EL INICIO DE LA REUBICACIÓN "E-F".



Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del CBC cayó ante Belgrano ”C”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: