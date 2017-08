En la categoría Sub 14 escolares no federados, el equipo de nuestra ciudad superó al de San Fernando por 12 a 11, asegurándose un lugar en la final de Mar del Plata. Bajo la organización de la Dirección de Deportes del Municipio, se disputó la etapa regional de Softbol de los Juegos Bonaerenses 2017. La actividad se llevó a cabo en el Club Ciudad de Campana, donde compitieron jóvenes de la categoría Sub 14 escolares no federados. El equipo local se impuso ante el de la localidad de San Fernando por 12 a 11, logrando así superar la instancia regional y asegurándose un lugar en la final que será en Mar del Plata.



Juegos Bonaerenses:

Triunfo de Campana en la etapa regional de Sóftbol

