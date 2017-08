Está culminando la primera etapa de la repavimentación de la avenida Varela

"Es un orgullo para mi que en 20 meses estemos logrando uno de los pedidos más históricos de los vecinos, que era tener ingresos óptimos a la ciudad", dijo el intendente Sebastián Abella al supervisar el avance de la obra. La primera etapa de la obra de repavimentación de la avenida Varela, el principal acceso a la ciudad, está próxima a culminar. Por tal motivo, el intendente Sebastián Abella estuvo en Varela entre Salmini y Liniers junto al secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico, Sergio Agostinelli, con el fin de supervisar el avance de la obra de repavimentación que mejorará significativamente la transitabilidad en una de las arterias más emblemáticas de la ciudad. Primeramente, se realizaron trabajos de fresado, y luego se colocó una capa de 6 centímetros de asfalto en caliente sobre Varela –mano a la plaza Eduardo Costa- desde Alberdi hasta Liniers. Asimismo, se prevé que en estos días se llegue a completar el tramo hasta la calle Andrés del Pino para dar por finalizada la primera etapa, y así comenzar a repavimentar la otra mano en dirección contraria. "Es un orgullo para mi que en 20 meses estemos logrando uno de los pedidos más históricos de los vecinos, que era tener ingresos óptimos a la ciudad", comentó el jefe comunal. "Esta gran obra avanzó a pasos agigantados, cumpliendo los plazos establecidos, dependiendo aun de los factores climáticos", sumó Abella al tiempo que pidió disculpas a los vecinos por las molestias que ocasionan los cortes al tránsito. A su turno, Agostinelli hizo hincapié en que "la gestión del intendente Abella está haciendo las cosas como corresponde, por lo tanto, se realizará un trabajo especial en los canteros centrales por las filtraciones y ondulaciones que se allí se producen a causa de no tener una buena base y sub base previa."

Se realizaron trabajos de fresado y se colocó una capa de 6 cm de asfalto en caliente.





El Intendente supervisó el avance de la obra.





Se está a punto de culminar la primera etapa de la obra.

#Dato VIDEO ya podemos disfrutar de otro tramo de Av. Varela (ex Rivadavia) #Campana @@CampanaInfo1 @LADdigital @campanagov @CeMAV_Campana pic.twitter.com/YIdu4aCbII — Daniel Trila (@dantrila) 23 de agosto de 2017 #Dato VIDEO para el recuerdo. Otro tramo reparado de Av. Varela entre Bertolini y Capilla del Señor #Campana pic.twitter.com/R4CDlnzlAD — Daniel Trila (@dantrila) 20 de agosto de 2017 #Canal15Campana #15Noticias #CampaBA #ObraPublica @campanagov @SebaAbella https://t.co/T4TOvO4ZVc — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 24 de agosto de 2017

Está culminando la primera etapa de la repavimentación de la avenida Varela

