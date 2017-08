La UOCRA Campana arranca con medidas de fuerza por el retraso en las obras de Axion

P U B L I C



Lo confirmó ayer Oscar Villarreal. Incluirán acciones de protesta tanto adentro como afuera de la refinería. Seguirán hasta que los trabajadores que ya realizaron sus trámites de ingreso comiencen a desempeñarse de forma efectiva en la obra. La UOCRA Campana comenzará hoy con una serie de medidas de fuerza para aumentar la presión por el ingreso de trabajadores a la obra que realiza la contratista brasileña Andrade Gutiérrez dentro de la refinería Axion. Sucede que el gremio de la construcción viene denunciando que Andrade Gutiérrez les solicitó todos los trámites de ingreso a centenares de sus afiliados, a algunos incluso hace varios meses, aunque todavía no han sido convocados para comenzar con sus tareas. "El 90-95% de los compañeros que ustedes ven hoy acá tienen todos los trámites realizados", señaló Oscar Villarreal, secretario general de UOCRA Campana, en diálogo con la prensa. En la asamblea de ayer en su sede de calle Alem, el gremio confirmó acciones de protesta para acelerar que se destrabe la situación que, de acuerdo al líder gremial, está bloqueada por la intervención de la AFIP en la importación de ciertos materiales requeridos para la obra. "Primero (los problemas) tuvieron que ver con unos requisitos de exportación y luego, superado eso, hace un mes y medio nos vienen diciendo que el problema es de la AFIP. Generemos reuniones con los responsables de esta empresa y con los de Axion, y nos lo confirmaron", aseguró Villarreal. Por eso, mañana el sindicato llevará el reclamo adentro de la refinería, con los trabajadores que si se están desempeñando solidarizándose con los que todavía aguardan su entrada. "Entre lunes y miércoles", avisó el gremialista, "va a haber movilizaciones internas y externas y, si no alcanza, la posibilidad de armar una carpa en un sitio estratégico". "Nosotros esperamos un mes y medio y entendimos que el tiempo fue suficiente. Esto lamentablemente se terminó. Ratificamos el plan de lucha que decidimos el viernes pasado", expresó. Adelantó que las medidas se mantendrán hasta tanto no comiencen a ingresar trabajadores a la planta, incluso -señaló- si este viernes se confirma que la AFIP dio luz verde a los materiales varados, chance que le fue comentada desde Axion y Andrade Gutiérrez. "Nosotros no podemos correr el riesgo una vez más que ellos nos confirmen esto de palabra y después no se cumpla. Así que nosotros vamos a seguir adelante", remarcó. Además, se quejó de que aun si los insumos fuesen liberados, tardarían más de una semana en llegar a Campana, sumándole más días a la dilatada espera de sus afiliados. "No seamos tan mentirosos" El secretario general de la UOCRA cuestionó el anuncio del Municipio, citando fuentes de Axion, de que las obras entran a una fase en la que van a demandar 1.000 puestos laborales. "Tenemos que ser responsables con lo que decimos, porque eso lo vengo escuchando desde fines del año pasado. Y ustedes vieron la realidad que hay en la obra, entonces no seamos tan mentirosos y no digamos cosas que no son", criticó Villarreal. "Y si alguno dice algo -continuó- que verifique la información. Yo deseo que los puestos de trabajo sean miles, porque así le solucionamos la vida de la gente. Pero no lo voy a confirmar cuando no lo veo así en la obra", dijo. El sábado el intendente Sebastián Abella y el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, participaron de una recorrida por las instalaciones de Axion junto a directivos de la empresa. En el comunicado posterior emitido por el Municipio, se citaban fuentes de Axion señalando que el proyecto de ampliación "continúa en plena ejecución" y que ya se invirtieron y/o comprometieron cerca de la mitad de los US$ 1.500 millones de inversión estimados. Al mismo tiempo, anticiparon que se espera en el pico de construcción la incorporación de otros 1.000 trabajadores a través de las empresas encargadas del montaje de la obra.

VILLARREAL, DIALOGANDO AYER EN LA SEDE GREMIAL CON TRABAJADORES Y DELEGADOS.





EL PASADO VIERNES, VILLARREAL HABÍA EXPUESTO LA SITUACIÓN PÚBLICAMENTE EN UN ACTO FRENTE A UNO DE LOS PORTONES DE AXION JUNTO A TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA Y OTROS QUE SIGUEN DESOCUPADOS.

