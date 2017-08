PRIMERA D 2017/18 FIXTURE PUERTO NUEVO F1) Local vs Central Ballester F2) Visita a Yupanqui F3) Local vs Dep. Paraguayo F4) Local vs Lamadrid F5) Visita a Muñiz F6) Local vs Argentino (M) F7) Visita a Lugano F8) Local vs Victoriano Arenas F9) Visita a Juventud Unida F10) Local vs Liniers F11) Visita a Argentino (R) F12) Local vs Real Pilar F13) Visita a Centro Español F14) Local vs Atlas F15) Visita a Claypole La AFA informó el fixture de la Primera D, cuyo campeonato estará comenzando el primer fin de semana de septiembre. En la tarde del miércoles, la Asociación Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture del campeonato 2017/18 de la Primera D. Entonces, Puerto Nuevo conoció su calendario para esta temporada que estará comenzando el fin de semana del 2 de septiembre y que lo tendrá debutando como local frente a Central Ballester. En esta oportunidad, la más pequeña de las categorías del fútbol de ascenso tendrá 16 equipos que disputarán un torneo todos contra todos a dos ruedas: la primera se jugará de septiembre a diciembre (la última fecha del año está pautada para el 9 de diciembre) y la segunda rueda, en la que se invertirán las localías, se desarrollará entre febrero y mayo. De esta manera, luego de 30 fechas se definirán dos ascensos y una desafiliación. Quienes subirán a la Primera C serán el campeón y el ganador del Reducido que disputarán aquellos equipos que terminen ubicados entre el 2º y el 9º puesto. En tanto, la "desafiliación" será para el equipo que finalice la campaña con el peor promedio. La tabla que definirá esta situación muestra en su arranque a Puerto Nuevo en la 11ª posición (con registro de 1,202) y tiene como peor clasificado a Centro Español (0,700), equipo que debió haber caído en la desafiliación la pasada temporada. Igualmente, habrá dos conjuntos que arrancarán sin registro: Argentino de Merlo, que descendió de la Primera C, y Real Pilar, el club que logró afiliarse directamente a la AFA (algo que no sucedía hace 40 años) y que así estará participando por primera vez de la divisional. El fixture le deparó al Auriazul un debut como local ante Central Ballester y luego, en la segunda fecha, deberá visitar a Yupanqui. Luego tendrá dos fechas consecutivas en el estadio Carlos Vallejos, donde enfrentará seguidamente a Deportivo Paraguayo y General Lamadrid. De esta manera, tres de los primeros cuatro partidos del campeonato los estará disputando como local.

EL AURIAZUL VOLVERÁ AL RUEDO EN EL PRIMER FIN DE SEMANA DE SEPTIEMBRE.

Primera D:

Puerto Nuevo debutará como local ante Central Ballester

