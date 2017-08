El martes habrá una reunión clave en Energía por la Termoeléctrica II

P U B L I C



Se confirmó desde el Concejo Deliberante y la UOCRA local. Están convocados a participar el intendente Abella, el presidente del HCD, Sergio Roses, los titulares de todos los boques legislativos y Oscar Villarreal. No está asegurada la presencia del ministro Aranguren. El martes por la mañana, una comitiva local viajará a la ciudad de Buenos Aires donde tendrá una audiencia con autoridades del Ministerio de Energía de la Nación. El objetivo: saber en qué estado se encuentra el proyecto de la central termoeléctrica Manuel Belgrano II, paralizado desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. La noticia comenzó a ser circulada el miércoles por concejales de distintas bancadas y ayer la terminó de confirmar el secretario general de la UOCRA, Oscar Villarreal. El grupo que saldrá de nuestra ciudad estaría encabezado por el intendente Sebastián Abella, a quien se sumarían el presidente del HCD, Sergio Roses, los titulares de todas las bancadas legislativas y el propio Villarreal. "Cuando se cumple nos gusta reconocer", expresó Villarreal este jueves a la hora de compartir la información. A pesar de la satisfacción del gremialista, no es segura la respuesta que la comitiva obtendrá de Energía –aun no se sabe si estará Aranguren o un integrante de su primera línea de gestión-. "Hasta acá la información es bárbara, pero nosotros queremos venirnos de esa reunión con información positiva", reconoció Villarreal. Para llegar a esta instancia, su gremio debió organizar varias acciones de visibilización y protesta que, como recordó, incluyeron masivas movilizaciones por el centro de la ciudad, reuniones con Abella y entrega de petitorios a los distintos bloques del HCD. El último intento lo había significado el apoyo explícito del sindicato al proyecto de Emergencia Laboral presentado por el FPV-PJ y el Frente Renovador. La iniciativa fracasó en el Concejo Deliberante debido a la falta de acompañamiento de Cambiemos, la bancada mayoritaria. No obstante, la presión ejercida esa jornada logró un proyecto alternativo: una resolución dirigida a concretar un encuentro con Aranguren y obtener respuestas de primera mano. "(Desde el HCD) Me habían hecho llegar una nota con el pedido de reunión y el día de ayer me dieron a conocer que, si no pasa nada raro, va a ser el 29 a las 11 de la mañana", señaló Villarreal. "La sociedad tiene que saber que para lograr esto tuvimos que patear la calle con movilizaciones, pedidos de audiencia y participación en el HCD durante un año y medio", añadió. El líder gremial reconoció que desea volver "con una fecha de cuando comienza la obra" porque, a pesar de que "todas sirven", la termoeléctrica MB II "calmaría e incluso colmaría las necesidades de todos los trabajadores". "Y creemos que por su magnitud hasta le daría una solvencia económica a nuestra sociedad distinta a la que tiene hoy", sostuvo. En diálogo con La Auténtica Defensa, el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Mariano Raineri, adelantó que la intención de su espacio será conocer "cómo es la planificación de la obra". "Preguntaremos por su presupuesto, plazos de ejecución y cantidad de personas que va a demandar su construcción", detalló. El líder de la bancada oficialista afirmó que la audiencia se logró gracias a la voluntad de su bloque de "ser un nexo entre la gente de la UOCRA y el gobierno nacional" y remarcó que, lejos de "negar la realidad", el Municipio siempre propone "soluciones reales". "La emergencia laboral estaba traída de los pelos, mal redactada y no generaba nada. La alternativa que planteamos fue buscar reuniones y abrir caminos a respuestas concretas", aseguró. Pero a la vez que ponderó la oportunidad de llegar con el pedido a Energía, Raineri fue calmo y advirtió que a veces "no se puede tener las respuestas que uno busca". "Lo que queremos es claridad: tal vez no nos puedan dar una respuesta definitiva, pero por lo menos buscamos que se termine con la incertidumbre. Si la termoeléctrica no se va a hacer por ahora, los trabajadores pueden enfocarse en otros proyectos; si va a comenzar, esperamos que nos digan cuándo y cómo", explicó. La construcción de la Termoeléctrica MBII había sido otorgada a Electroingeniería, una empresa de fuertes vínculos con el kirchnerismo y, en espacial, con el exministro de Planificación Julio De Vido, hoy en la mira de la justicia por causas de corrupción. Tras la asunción de Cambiemos, en un primer momento la interrupción del proyecto se justificó argumentando que la contratista no había presentado los avales financieros necesarios para avanzar. Sin embargo, siempre se sospechó que el problema, más que administrativo, era político. Y solo una decisión de igual carácter parece poder destrabarlo.

VILLARREAL Y LOS PRESIDENTE DE BLOQUE JUNTO AL PRESIDENTE DEL HCD.



El martes habrá una reunión clave en Energía por la Termoeléctrica II

