Axel Cantlon: ”Campana necesita una nueva empresa de agua y cloacas”

Desde la UV Más Campana volvieron a presentar un proyecto de ordenanza para rescindir el contrato con la empresa ABSA.

El primer candidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, junto a los ediles Norberto Bonola y Carlos Gómez presentó un proyecto para rescindir el contrato de la empresa ABSA.

"Campana necesita una nueva empresa de agua y cloacas", aseguró Cantlon. "La prestación de los servicios de la empresa ABSA en muy deficiente en la ciudad. Diariamente recibimos gran cantidad de reclamos por rebalses de cloacas, pérdidas de agua, falta de presión y facturaciones desmedidas que son impagables para los vecinos", agregó.

En este marco recordó que desde el año 2012 insisten con el tema de finalizar el vínculo con ABSA: "Volvimos a presentar un proyecto de Ordenanza para que se rescinda el contrato y que el Municipio pueda contratar a una nueva empresa concesionaria que brinde un servicio a la altura de lo que se merecen los campanenses", explicó Cantlon.

"Para ello es necesario que la ciudad de Campana recupere la jurisdicción en este servicio. La facultad de contratar una empresa de agua o de fijar una tarifa el Municipio se la cedió a la Provincia hace varios años. Tenemos que volver a tener la autonomía para poder definir en Campana nuestra política en materia de saneamiento", detalló el candidato de la UV Más Campana.

"Hasta ahora, ni la gestión del Intendente Municipal ni la de sus funcionarios, muchos de ellos que no son de Campana y seguramente no conocen la realidad de esta problemática, no han tomado ninguna iniciativa para cambiar a la empresa o mejorar la calidad del servicio", lamentó Cantlon.

"Campana necesita concejales y funcionarios comprometidos con la realidad de la ciudad y que conozcan la situación de los diversos servicios públicos para proponer soluciones. Los referentes y el conjunto de la UV Más Campana venimos trabajando desde el año 2012 analizando el contrato de ABSA y toda la normativa tarifaria, somos gente de Campana que estudiamos el tema, lo cual nos permite realizar propuestas y proyectos para esta problemática", concluyó.