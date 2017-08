Con el programa ”Turismo grande”, jubilados podrán disfrutar de un día de campo

ANSES INFORMA Los beneficiarios que cobran hoy A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los beneficiarios que cobran hoy, viernes 25 de agosto: - Jubilados y pensionados cuyos haberes superan los $7266 y sus documentos terminan en 4 y 5. - Titulares de la Prestación por Desempleo -Plan 1- cuyos documentos terminan en 4 y 5. A su vez, el organismo recordó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. Viajarán el miércoles 30 a la estancia "La herradura" de Los Cardales. La propuesta gratuita incluye traslado, comida y actividades recreativas. Hoy comienza la inscripción en 25 de Mayo 1117. Los jubilados de la ciudad podrán disfrutar de un nuevo viaje gratuito en el marco del programa "Turismo grande", el próximo miércoles 30. Con la modalidad de viaje por un día, la propuesta en esta oportunidad consta de un día de campo en la estancia "La herradura" de Los Cardales. La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Romina Buzzini, invitó a adherir a los beneficios de este programa a jubilados municipales, judiciales, docentes y de la Policía, quienes podrán asistir con un acompañante (mayor de edad) a elección. "La invitación incluye el traslado, desayuno, merienda y almuerzo (con plato principal, bebida y postre). Además, durante la tarde se realizarán actividades recreativas", detalló la funcionaria. Los interesados deberán inscribirse a partir de este viernes, de 8 a 14, 25 de Mayo 1117. También, dada la proximidad del viaje, se añade la atención al público el día sábado de 8 a 12. Para ello, deberán presentar el DNI a fin de constatar los datos personales y la afiliación al IPS. En caso de no poder presentarse personalmente, podrán comunicarse por teléfono al 448239 para realizar consultas o generar una inscripción previa. "En primera instancia, estamos tratando de que haya una nueva nómina de concurrentes para que no viaje siempre la misma gente. Van a tener prioridad quienes aún no viajaron. Luego, si quedan cupos podrán volver a hacerlo quienes ya participaron del programa", finalizó Buzzini.

