Cayó 27-22 como visitante ante Tiro Federal de San Pedro y cosechó su quinta caída consecutiva. Así quedó en la última posición de la Segunda División del Torneo de la URBA. Por la 18ª fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 27-22 como visitante frente a Tiro Federal de San Pedro. De esta manera, cosechó su quinta caída consecutiva y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones. En San Pedro, la formación del Tricolor fue con Leonardo Vega, Didier Galeano, Nicolás Fernández; Leandro Francica, Lucas Fernández; Carlos Díaz, Federico Sfreddo, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Pablo Maza, Alexis Vélez, Francisco Calvi, Franco Velázquez; Facundo Cerda. Luego ingresaron: Santiago Sautón, Andrés Moreno y Cristian Giles Delgui. Los 22 puntos del CCC en San Pedro fueron marcados gracias a tries de Didier Galeano, Federico Sfreddo y Adrián Lugo, mientras que Juan Francisco Calvi completó la cuenta con dos conversiones y un penal. Por la próxima fecha, el XV Tricolor recibirá la visita de Tigre RC en un partido que se jugará el sábado 2 de septiembre, dado que este fin de semana no habrá actividad de la URBA. RESULTADOS FECHA 18: Las Cañas 33-29 San Marcos; San Andrés 31-8 San José; Club Argentino 21-14 Atlético y Progreso; El Retiro 20-17 Areco Rugby; Varela Jr 71-7 Tigre Rugby; Tiro Federal (SP) 27-22 Ciudad de Campana. Postergado: Mercedes RC vs Los Cedros. POSICIONES: 1) San Andrés, 77 puntos; 2) Varela Jr, 64 puntos; 3) Areco Rugby, 63 puntos; 4) El Retiro, 60 puntos; 5) Los Cedros, 60 puntos; 6) Atlético y Progreso, 54 puntos; 7) Las Cañas, 50 puntos; 8) Club Argentino, 44 puntos; 9) Tiro Federal (SP), 43 puntos; 10) Mercedes Rugby, 26 puntos; 11) Tigre RC, 16 puntos; 12) San José, 15 pts; 13) San Marcos, 15 pts; 14) Ciudad de Campana, 14 pts. PRÓXIMA FECHA: Ciudad de Campana vs Tigre Rugby; Areco Rugby vs Varela Junior; Atlético y Progreso vs El Retiro; San José vs Club Argentino; Los Cedros vs San Andrés; San Marcos vs Mercedes Rugby; Tiro Federal (SP) vs Las Cañas.

Rugby:

Nueva derrota de Ciudad de Campana

