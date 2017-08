Con la Superliga, hoy comienza una nueva etapa en el fútbol argentino

La primera fecha tendrá dos adelantos para este viernes: Tigre vs Vélez y Banfield vs Belgrano. Luego de muchas idas y vueltas, y varias polémicas, hoy se pondrá en marcha una nueva etapa en la historia del fútbol argentino con el arranque de la SuperLiga, una figura con la que la dirigencia procura mejorar la organización de la competición y la situación económica de los clubes, muchos de ellos en crisis. Contará con la participación de 28 equipos y tendrá nuevamente cuatro descensos para seguir "depurando" un campeonato que en los próximos años deberá reducirse a 20 instituciones. Los adelantos de esta primera fecha serán dos: a las 19.05, Tigre recibirá en Victoria a Vélez Sarsfield (transmisión de TNT Sports), mientras que a las 21.05, Banfield enfrentará como local a Belgrano de Córdoba (Fox Sports). En tanto, mañana sábado estarán jugando: Defensa y Justicia vs Gimnasia de La Plata (14.05); Colón vs Rosario Central (16.15); Talleres vs Lanús (18.05); e Independiente vs Huracán (20.05). Luego, el domingo se enfrentarán: San Martín de San Juan vs Patronato (11.05); Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (14.05); San Lorenzo vs Racing Club (16.05); Boca Juniors vs Olimpo (18.05); Temperley vs River Plate (20.05). Y el lunes se medirán Newells vs Unión (19.05) y Estudiantes vs Arsenal (21.05). Mientras que el partido entre Argentinos y Chacarita (los dos ascendidos desde el Nacional B) fue postergado. Con el arranque de la SuperLiga llega a su fin el "Fútbol para Todos", programa que financiaba con fondos públicos la televisación gratuita de los partidos del certamen de Primera División. Ahora, a partir del 1 de octubre, los aficionados deberán pagar en un principio un abono mensual de 300 pesos (17 dólares) para acceder a las transmisiones de los partidos, que serán emitidas solo por medio de la televisión por cable tras un acuerdo entre la AFA y las empresas Fox y Turner. INSCRIBIERON A SOLÍS. Anoche se cerró el plazo para inscribir jugadores que podrían convertirse en refuerzos en caso de arreglar condiciones con los clubes interesados en la próxima semana. Y en ese marco, luego de su affaire con Huracán, el campanense Nazareno Solís (jugador de Boca) fue inscripto por el equipo de Parque Patricios y también por Temperley e Independiente, los equipos interesados en contar con los servicios del delantero de nuestra ciudad que quedó muy relegado en la consideración de Guillermo Barros Schelotto.

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @1dayVuelta

Llegó el gran día, el fútbol argentino se pone la capa #Superliga #SAF ?????????? pic.twitter.com/lwnhm9Mwju — argsaf (@argsaf) 25 de agosto de 2017 Llego el dìa , hoy arranca la #Superliga con el Torneo Profesional nùmero 133 del Futbol Argentino , quien sera el Campeòn ? pic.twitter.com/0jWX9mquhV — Futbol Argentino (@FutProfArg) 25 de agosto de 2017

