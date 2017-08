Encuentro de intendentes del Consorcio Región Norte II para analizar políticas de vivienda

Se reunieron en Pilar con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de ProCreAr, Iván Kerr. Participó Sebastián Abella junto a jefes comunales de otros cuatro municipios de la zona. Intendentes del Consorcio Región Norte II mantuvieron este viernes un encuentro con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y también presidente de ProCreAr, Iván Kerr, donde se interiorización sobre los diferentes programas de financiamiento a disposición de los vecinos. La reunión se llevó a cabo en Pilar y fue encabezada por su jefe comunal, Nicolás Ducoté. Participaron además el Intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, junto a Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Adrián Sánchez (Exaltación de la Cruz). La jornada sirvió para que los municipios se pongan al día con las facilidades que brinda ProCreAr en materia de programas habitacionales y mejora de infraestructura hogareña, como así también lo relacionado al acceso a servicios públicos, cuyo objetivo es impulsar mecanismos tendientes a facilitar su implementación en cada uno de los distritos. En diálogo telefónico con La Auténtica Defensa, Kerr señaló que los intendentes pudieron "sacarse los prejuicios políticos" y saber que los proyectos están disponibles para los vecinos de cualquier ciudad. "Esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Viviendas que impulsamos desde el Ministerio del Interior, con la intención de cubrir el déficit habita-cional de 3,5 millones de hogares, considerando las necesidades de refacción y de mejora de la infraestructura", explicó. Si bien Procrear es un programa de Nación, de acuerdo al subsecretario los municipios tienen un "rol fundamental" en la planificación territorial de sus partidos y el control del crecimiento urbano que, comentó, hoy triplica al de la población. En ese sentido, indicó que las gestiones locales pueden darle una fuerte impronta a la línea de microcréditos Mejor Hogar -que permite a las familias acceder a créditos para la conexión a la red de servicios básicos, hacer refacciones o mejoras en sus casas-. "Claramente, esta iniciativa tiene un fuerte componente territorial: hay que ir a buscar al vecino que hoy no tiene gas y decirle cómo puede acceder a una conexión. Esa es una línea concreta de acción", subrayó. Asimismo, consideró que el encuentro con los intendentes contribuyó a que tuvieran una idea más acabada del impacto que está teniendo el ProCreAr en sus respectivos municipios. "No solo el desafío es de Nación gestionando los fondos de planes de vivienda; la gente después requiere servicios cuya extensión son básicamente competencia de las ciudades", concluyó. EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA ProCreAr busca que las familias puedan acceder a su primera casa propia a través de un crédito hipotecario accesible. Posee diferentes modalidades: préstamos para compra y construcción, para la adquisición de lotes con todos los servicios, desarrollos urbanísticos en todo el país y la línea de microcrédito Mejor Hogar. ProCreAr permite la compra de un inmueble a familias con ingresos entre $19.000 y $38.000 y combina un subsidio no reembolsable de hasta $400.000, un crédito hipotecario UVA y el ahorro familiar, que debe ser de al menos 10% del valor del inmueble. El plan escogido se adjudica mediante un sistema de puntaje basado en parámetros objetivos y auditados por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Kerr aseguró que en 2017 ProCreAr ha tenido "un año record" de la mano de la extensión del programa a la compra de viviendas (antes solo se otorgaban fondos para construir) y la incorporación de más bancos al sistema. "El Banco Nación arrasó porque ofrece las mejores condiciones, préstamos a 30 años y con la menor tasa. Pero queremos que los bancos privados vayan ganando mercado", señaló.

El intendente Abella participó de la reunión junto a Sujarchuk, Sánchez, Nardini y Ducoté.





SUJARCHUK, ABELLA, SÁNCHEZ, NARDINI Y DUCOTÉ, AYER JUNTO A IVÁN KERR.



Encuentro de intendentes del Consorcio Región Norte II para analizar políticas de vivienda

