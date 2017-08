El decano Miguel Sosa, responsable del Plan Estratégico del LACCEI

Integra el Comité Ejecutivo del Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería. "En la búsqueda permanente de relaciones internacionales que enriquezcan el desarrollo de la UTN, tenemos una amplia y activa participación en distintas instituciones internacionales relacionadas con la ingeniería", explica el titular de la Facultad Regional Delta. En julio pasado, durante la Conferencia Anual del Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (LACCEI) que tuvo lugar en Boca Ratón, EE.UU., el Ing. Miguel Ángel Sosa fue elegido para integrar el Comité Ejecutivo de dicha institución, junto a otros cuatro colegas de EE.UU., Portugal, Francia y Puerto Rico. Así, el Decano de la UTN Facultad Regional Delta con asiento en nuestra ciudad, estará a cargo del Plan Estratégico de esta importante organización. "Las metas y objetivos de LACCEI -explicó Sosa a La Auténtica Defensa- incluyen la cooperación y alianzas entre las instituciones miembros en las áreas de educación en ingeniería, investigación y avance tecnológico con énfasis en intercambio de profesores y estudiantes, programas académicos nuevos, programas de grado y certificado de doble, educación a distancia, continua y educación en línea, desarrollo de laboratorios y distribución de recursos, desarrollo del currículo, apoyo a la acreditación, pasantías industriales, programas cooperativos y desarrollo profesional, programas conjuntos de capacitación e investigación, y solicitación de fondos, desarrollo, comercialización y transferencia de tecnología". Con motivo de este viaje a EE.UU., Sosa también visitó varias universidades estableciendo bases para intercambio de docentes, investigadores y estudiantes con las mismas, lo cual se suma a la movilidad y programas conjuntos ya existentes de la Facultad Regional Delta con universidades europeas de Francia, Italia y Portugal, de América latina y el intercambio internacional que incluye a países de todo el mundo. RELACIONES INTERNACIONALES El Decano de la Regional Delta es actualmente Presidente Electo del Consejo Global de Decanos de Ingeniería Capítulo latinoamericano (GEDC LATAM) y se encuentra organizando su próximo encuentro en Buenos Aires en Septiembre próximo. El GEDC-LATAM reúne a los Decanos u otros directivos de facultades, escuelas, universidades o institutos tecnológicos de América Latina y el Caribe que integran el Global Engineering Deans Council (GEDC) el cual es una organización fundada en 2008 en París, Francia, y que actualmente congrega a más de 200 Decanos de Ingeniería de los cinco continentes. "La misión de GEDC-LATAM –explica Sosa- es facilitar la colaboración entre los Decanos de ingeniería de la Región, representarlos en GEDC y promover el avance de la educación en ingeniería, la investigación y el servicio a la comunidad. El trabajo consistirá en definir los desafíos de la ingeniería en cada país y en Latinoamérica en el mediano y largo plazo". En la búsqueda permanente de relaciones internacionales que enriquezcan el desarrollo de la UTN en su conjunto el Ing. Sosa también es Miembro del Comité ejecutivo de la Federación Internacional de Sociedades de Enseñanza de la Ingeniería (IFEES), y miembro del Comité Evaluador del premio mundial anual al mejor educador en ingeniería, el Duncan Frazer Award. La misión de IFEES consiste en mejorar la eficacia de las organizaciones miembros y contribuir a la mejora de la educación en ingeniería en todo el mundo. Sosa también señala que es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), una ONG que actúa en Iberoamérica para impulsar la cooperación y el intercambio entre las instituciones de educación superior de la enseñanza de la ingeniería en todos los países iberoamericanos. Dentro de esta organización, el Ing. Sosa ha creado la Cátedra Abierta Iberoamericana sobre Desarrollo Tecnológico e Innovación, la cual es un espacio académico para el debate, la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, la docencia e investigación, la generación y fortalecimiento de relaciones interuniversitarias, la integración interinstitucional e interpersonal, el desarrollo de competencias, y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras del Desarrollo Tecnológico y la Innovación en nuestra región. "En cierta medida estas relaciones son el producto de mi participación en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina, donde actualmente soy Presidente de su Comisión de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales lo cual también me ha llevado a desempeñarse como Presidente de la Comisión de Enseñanza, Desarrollo, Promoción y Difusión de la Ingeniería del Centro Argentino de Ingenieros. Esta participación en distintas organizaciones de ingeniería tanto nacionales como internacionales ha permitido instalar a la Facultad Regional Delta en estos contextos con gran impacto en su desarrollo, el de sus profesores y estudiantes los que en un número muy importante, se desplazan por el mundo todos los años aquilatando experiencias invaluables. A esto se suma la visita de académicos y estudiantes extranjeros a nuestra casa de estudios. Todo este contexto incide notablemente en la formación de nuestros graduados. En definitiva, podemos decir que En la búsqueda permanente de relaciones internacionales que enriquezcan el desarrollo de la UTN en su conjunto, tenemos una amplia y activa participación en reuniones, conferencias y congresos de distintas instituciones internacionales relacionadas con la ingeniería", concluye el Decano.

“Todo este contexto incide notablemente en la formación de nuestros graduados", explica Sosa a su vuelta de Boca Ratón, EE.UU.

ACERCA DEL EVENTO INTERNACIONAL The 15th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, & Technology will cover a range of topics https://t.co/JyBPEKUiyR pic.twitter.com/wrM6sOPgG0 — LACCEI (@LACCEI_Engineer) 31 de marzo de 2017 Please add the LACCEI conference to your calendars: July 19-21, 2017, Boca Raton, FL. https://t.co/HRwMx8FjQP pic.twitter.com/sYra7a8xga — LACCEI (@LACCEI_Engineer) 31 de marzo de 2017

El decano Miguel Sosa, responsable del Plan Estratégico del LACCEI

La FRD-UTN Gana Protagonismo a Nivel Internacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: