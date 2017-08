Abrió una Muestra Histórica en el marco del centenario de la Escuela Normal

Ex alumnos y profesores reunieron objetos y fotografías que evidencian el recorrido del establecimiento desde el año 1920. Se puede visitar hoy y mañana en la que fuera la casa del profesor Ezio Mollo, en Brown 238. Ayer se realizó la inauguración de la muestra histórica sobre la Escuela Normal en la casa del reconocido profesor Ezio Mollo, ubicada en Brown 238. La idea fue gestada por ex alumnos y profesores en el marco de los 100 años que estará cumpliendo la escuela el próximo 15 de septiembre. "Se ha trabajado mucho, todo se hizo con mucho amor. Espero que disfruten de la muestra", comentaron. Del encuentro participaron la Directora de la Unidad Académica Escuela Normal, Sandra Filippelli; y la Jefa de Gabinete del Municipio, Mariela Schavartz; junto a Hugo Coletta, Evelia Gerbi, Florencia Rossiter y Elida Mollo, quien brindó la casa de su hermano para esta muestra. Visiblemente emocionada, Élida contó: "Soy ex alumna, egresada del año 1944. Las últimas maestras que nos recibimos con cuatro años. Estoy muy contenta de estar viva en los 100 años de la Escuela". En el lugar hay una exposición de fotos de las distintas décadas que componen estos 100 años de la Escuela Normal. Hay juguetes y otros objetos que se elaboraron dentro del establecimiento desde 1920 en adelante. Esto pude lograrse gracias al aporte de coleccionistas de nuestra ciudad. "Tanto Patricio Sartor como Hugo Coletta donaron material no siendo ex alumnos de la Escuela. Es muy valioso", remarcó Rossiter. Coletta ofreció una exposición de juguetes antiguos que colecciona como así también útiles escolares. "Colaborar con esta casa y familia es un gusto. Cada rincón habla de la historia de la ciudad", expresó. La muestra fue declarada de Interés Municipal. "Estamos felices de acompañar los 100 años de la escuela. Observar el recorrido histórico es emocionante. Es muy lindo compartir los sentimientos de situaciones tan importantes. El afecto de docentes y directivos es fundamental. Es un recorrido que está hecho por amor y es de festejo", señaló Schvartz. Los exalumnos y profesores se preparan para el próximo 16 de septiembre, cuando se realizará la Gran Fiesta en la Estancia Santa Susana. Mientras tanto, hoy y mañana, de 14 a 19 horas, los interesados pueden visitar esta Muestra Histórica para revivir bellos recuerdos.

Se reunieron objetos y fotos que evidencian el recorrido del establecimiento desde el año 1920.





AYER SE REALIZÓ LA INAUGURACIÓN FORMAL DE ESTA MUESTRA HISTÓRICA.

NUMEROSAS IMÁGENES COMPONEN LA MUESTRA. #Ahora abre la muestra en la casa Ezio Mollo (Brown 238) Vecinos podrán recorrer la historia de los 100 años de la Escuela Normal pic.twitter.com/2PECZ0xDcf — Magui Felizia (@mawifelizia) 25 de agosto de 2017 #Ahora Emotiva inauguración "Muestra Centenario de Nuestra Escuela Normal" en la casa Ezio Mollo pic.twitter.com/0WBXpOebLd — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 25 de agosto de 2017

Abrió una Muestra Histórica en el marco del centenario de la Escuela Normal

