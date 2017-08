P U B L I C







Al gobierno le está costando cada día más mantener en gran parte de la población el reclamado clima de esperanza construido sobre la base de las posverdades ideadas por el inefable Jaime Rolando Durán Barba y que se desploman ante la realidad que sufren muchísimos argentinos, pese al esfuerzo de los medios concentrados. Sin embargo, todavía hay quienes, los menos, que se han favorecido con la política del gobierno, otros que conservan la fe, recordemos aquello de "estamos mal pero vamos bien", otros que se han resignado creyendo que su suerte está echada y no pueden cambiarla, tal como lo expresara Javier González Fraga, y otros que por cuestiones ideológicas no soportan a los pobres a quienes ven como sus enemigos y que no merecen ni justicia. Finalmente el candidato a senador por Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bulrich, tuvo que reconocer que la candidata por Unidad Ciudadana, la ex-presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, obtuvo más votos que él en las PASO del domingo 13, o sea que el gobierno perdió lo que muchos definen como la madre de todas las batallas, la elección en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto la realidad sigue golpeando duro. Se conoció que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto un arancel de entre 50,3% y 64,1% a las importaciones de biodiesel argentino. Esta decisión que terminaría con nuestras exportaciones de ese producto, pone en riesgo cierto a 6.000 empleos, mayormente en la provincia de Santa Fe donde se hace el 80% de la producción nacional. A esto debería sumarse que el gobierno, después de 25 años, abrió la importación de cerdos estadounidenses a cambio de poder venderles nuestros limones y que pone en peligro 35.000 empleos que generan los criaderos de cerdos. Resulta pertinente decir que las ventas de limones a EEUU significan 50 millones de dólares y que las ventas de biodiesel a ese país ascienden a 1.250 millones de dólares. Parece que los empresarios devenidos a funcionarios no son tan buenos negociadores, aunque las relaciones sean carnales. No podemos soslayar que Santiago Maldonado sigue desaparecido y que pese a las múltiples evidencias que incluyen estremecedores videos de la represión contra los mapuches, el gobierno sigue negando su responsabilidad, a punto tal que quieren imponer la peregrina idea de la existencia de una guerrilla mapuche que pretende una nación independiente y que cuenta con apoyo internacional y que Santiago es un integrante de las FARC, la guerrilla colombiana recientemente disuelta, operando en nuestro sur, tal lo dicho por un funcionario de segunda línea del Ministerio de Seguridad de la Nación a un integrante de la APDH luego de la reunión de los organismos de derechos humanos con el gobierno. ¿Alguien puede creer semejante delirio?. Decía Jorge Luis Borges que la realidad supera la ficción. Cuánta razón tenía. PD: Nada tan bizarro como el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, disfrazado de planta. Patético.

