Berta Chudnobsky Como ayer 25 de agosto Uruguay festejó su Día de La Independencia, le pedimos a una cocinera de ese país, Marí Pelufo, la receta de un postre típico de su tierra. ¿Quién no ha ido de vacaciones o por trabajo al Uruguay? Ese país de hermosas playas, tablados y festejos de carnaval? ¿Quién no tomo un Medio y Medio en el Viejo Mercado del Puerto y miró lo hermoso del Teatro Solís? Pero sobre todo, ¿Quién no comió en cualquier lugar ese riquísimo postre, emblema de su país que es el Chajá? ¿Llevará ese nombre por el ave grande como una gallina pesada para volar y que grita "chajá, chajá", avisando que viene el agua o que la está buscando? Hay que probarlo allá, pero hacerlo en casa que no es muy difícil. ¿Te animás? Como siempre, te espero en www.abuelaberta.com Ingredientes: Opción "A" – Haciendo el biscochuelo - 8 huevos enteros - 8 cucharadas de harina - 8 cucharadas de azúcar - gotitas de vainilla - 1 cucharadita de cremor tártaro. - para todas las opciones (relleno y cobertura) Relleno - 3/4 litro de crema doble - 1/2 kilo de azúcar impalpable - 2 cucharaditas de vainilla - 1 lata de duraznos en almíbar - 3 paquetes de 100 gramos (o más) de merengues secos-secos. - 1 plancha de merengue Preparación Mezclar el azúcar, la vainilla, la harina en un bol. En otro batir a punto de nieve las claras y agregarles cremor tártaro para estabilizar Unir las dos mezclas suavemente. Poner esta masa dividida en partes iguales en dos torteras redondas chicas enmantecadas ligeramente o forradas con papel manteca. Cocinar en horno suave (180 grados) hasta que el bizcochuelo este cocido (unos 15-20 minutos) y se le introduce un cuchillo y sale seco. Opción B - Biscochuelo comprado Comprar dos planchas de bizcochuelo o una preparación de torta para rellenar. Cuando el bizcochuelo esta frío proceder con la etapa siguiente. Opcion C - usar media receta de bizcochuelo y en lugar de un disco de ídem, usar uno de merengue para la base. Lo demás es todo igual. RELLENO: Abrir la lata de duraznos y colarlos (detalle importante). El almíbar no se usa en esta receta (tiene que quedar seco). Preparar la chantilly con la crema doble, la vainilla y el azúcar batiendo hasta que esté bien firme. (El bol tiene que ser bien grande). Separar en dos partes (1/4 y 3/4). Poner 1/4 en la heladera. Picar pacientemente todos los merenguitos. Separar 3/4 y 1/4 ARMADO (parte delicada) Forrar una tortera alta con papel manteca. En la base poner una de las dos capas de bizcochuelo. Mezclar la mitad de la chantilly con merenguitos picados, tienen que quedar suficientes merenguitos para cubrir la torta después y el otro 1/4 de los mismos es para cubrir los costados cuando este pronto y frío). Agregar la mitad de esa mezcla sobre el bizcochuelo. Sobre este poner los duraznos picados en cuadraditos. Luego colocar la otra mitad de la mezcla de chantilly con merenguitos. Luego va la otra capa de bizcochuelo que se cubre con chantilly y que a su vez se cubre totalmente con merenguitos picados. Se deja enfriar por lo menos unas cuatro horas. Antes del momento de servir se retira la torta con el papel manteca de su molde (es mucho mejor si se usan uno de esos moldes con resorte en el costado que se abren), se decoran los costados de la misma forma en que se decoró la parte superior: chantilly. Primero extendido con espátula y los pedacitos de merengue pegados al mismo hasta que toda la torta queda igual, cubierta con pedacitos de merengue. Importante: servir y cortar cuando todavía esta fría!!! Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta

Chajá; postre tradicional Uruguayo

Por Berta Chudnobsky

