Anoche cayó 70-65 en la revancha frente a Sportivo Escobar "B", que se coronó de manera invicta. Derqui se quedó con el Nivel A. El Campana Boat Club no pudo anoche revertir la serie final frente a Sportivo Escobar "B" y, de esa manera, terminó como subcampeón del Nivel B de Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Igualmente, el equipo dirigido por Gustavo Godoy ya había conseguido el objetivo que se había propuesto: el ascenso al Nivel A. Es que Sportivo Escobar ya cuenta con un equipo en la máxima categoría de la ABZC y, por ello, su representativo "B" no puede ascender. De esta manera, el próximo año, el CBC disputará el Nivel A junto al Club Ciudad de Campana, Independiente de Zárate, Central Buenos Aires, Defensores Unidos, Sportivo Escobar "A", Sportivo Pilar, Atlético Pilar, Presidente Derqui y Atlético Baradero. La final del Nivel B 2017 se decidió con dos victorias para Sportivo Escobar "B": en la ida se impuso 81-74 en nuestra ciudad y ayer, en la revancha, venció 70-65 con parciales de 19-17, 17-18 (36-35), 16-13 (52-48) y 18-17 (70-65).. Con estos dos triunfos en la serie final, el elenco escobarense cerró una campaña brillante y se corona campeón invicto, con 16 triunfos en 16 presentaciones. DERQUI CAMPEÓN Anoche también se definió al campeón de este Torneo Oficial 2017 de la ABZC. Y no hubo lugar para sorpresas: Presidente Derqui volvió a derrotar a Independiente de Zárate y se quedó así con un título que no lograba desde el año 2012, cuando venció a Ciudad de Campana en la definición. En esta oportunidad, dirigido por Esteban Sánchez, el Rojinegro ya tenía prácticamente asegurada la corona luego de vencer 88-55 a Independiente en el partido de ida. Anoche, como local, el triunfo fue 69 a 65 para "barrer" la serie. De esta manera, el Rojo (diezmado por la conformación de Zárate Basket para el Torneo Federal) no pudo defender el título conquistado en 2016 frente a Ciudad de Campana. TODOS LOS CAMPEONES Con este título de Presidente Derqui, la lista de campeones del Oficial de la ABZC desde el año 2000 es la siguiente: 2000: Sportivo Escobar 2001: Campana Boat Club 2002: Independiente (Z) 2003: Sportivo Escobar 2004: Arenal (Maschwitz) 2005: Sportivo Escobar 2006: Sportivo Escobar 2007: Sportivo Escobar 2008: Sportivo Pilar 2009: Sportivo Pilar 2010: Sportivo Escobar 2011: Sportivo Escobar 2012: Presidente Derqui 2013: Cdad de Campana 2014: Cdad de Campana 2015: Sportivo Escobar 2016: Independiente (Z) 2017: Presidente Derqui

EL CBC YA HABÍA ASEGURADO SU ASCENSO AL NIVEL A PARA EL PRÓXIMO AÑO.

Básquet:

Campana Boat Club terminó como subcampeón del Nivel B del Torneo Oficial de la ABZC

