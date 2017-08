EL MARCADOR CENTRAL FERNANDO ALARCÓN LLEGA PROCEDENTE DE ROSARIO CENTRAL. El Violeta tenía planificado medirse hoy con Argentinos, pero el encuentro se canceló por las condiciones climáticas. Así, el plantel tendrá hoy día libre y mañana partirá rumbo a Balcarce. Ayer se incorporó el defensor Fernando Alarcón. No pudo ser el pasado sábado frente a Justo José de Urquiza. Y tampoco será hoy contra Argentinos Juniors. Sí: las lluvias están alterando la planificación de la pretemporada de Villa Dálmine, especialmente en lo relacionado a los encuentros amistosos programados por el DT Felipe De la Riva. A pesar que el plantel ha empezado a trabajar cada vez más lo relacionado a cuestiones tácticas e, incluso, ha realizado minutos de fútbol de manera "interna" en el predio Mis Marías de Loma Verde, sigue sin poder llevar ese trabajo a la práctica en un amistoso de las características imaginadas por el cuerpo técnico. De hecho, el encuentro disputado ante Luján (único amistoso de esta pretemporada hasta el momento) poco sirvió en ese sentido, dado que se dio en el arranque de la preparación (fue el pasado lunes 14 de agosto). Así, suspendido el partido ante Argentinos, y luego del entrenamiento de ayer en el predio Mis Marías, los jugadores tendrán hoy día libre en la previa a lo que será el viaje que emprenderán mañana domingo rumbo a Balcarce, donde llevarán adelante la semana más intensa de entrenamientos de esta pretemporada. NUEVO REFUERZO Ayer por la tarde, Villa Dálmine oficializó la incorporación del defensor Fernando Rubén Alarcón, quien llega proveniente de Rosario Central, donde fue habitualmente titular en los encuentros de Reserva. El jugador, de 23 años, ya firmó su contrato con la institución y seguramente será parte de la delegación que mañana pondrá rumbo a Balcarce. La incorporación de este marcador central, que también registra pasos por Deportivo Roca y Talleres de Córdoba, es clave para reforzar un sector en el que el Violeta sufrió la baja por lesión de Nicolás Cherro, quien se fracturó el peroné en el amistoso ante Luján y no estaría disponible hasta fines de octubre, principios de noviembre. De esta manera, Alarcón se transforma en alternativa para la que asoma como la dupla central titular para el debut frente a Boca Unidos de Corrientes y que hoy conforman Cristian González y Juan Celaya. A su vez, el defensor se convirtió en 11º refuerzo del Violeta para la próxima temporada, luego de las firmas del arquero Martín Perafan; los defensores Franco Flores, Nicolás Cherro, Cristian González y Leandro Sapetti; los volantes Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Ramiro López y Nicolás Sánchez; y el delantero Jorge Córdoba.





A PESAR DE LA LLUVIA, EL PLANTEL ENTRENÓ AYER EN EL PREDIO MIS MARÍAS.

#FútbolProfesional | El defensor Fernando Rubén Alarcón firmó hoy y se convirtió en nuevo refuerzo para la próxima temporada. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/dKtDoxGxQF — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de agosto de 2017 #Pretemporada | Se suspendió el amistoso de mañana vs Argentinos. Así que el plantel tendrá día libre y el domingo viajará rumbo a Balcarce. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 25 de agosto de 2017 #Pretemporada | El plantel realiza hoy su último entrenamiento de la semana en el predio Mis Marías de Loma Verde. pic.twitter.com/elCvXQLryT — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 25 de agosto de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine; la lluvia obligó a suspender otro amistoso de pretemporada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: