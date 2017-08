Derrotaron a Tigre y Belgrano respectivamente. Independiente recibe a Huracán en el partido más atractivo de la jornada de hoy. Con dos partidos, ayer comenzó la primera temporada de la SuperLiga. En primera instancia, Vélez Sarsfield goleó 3-0 como visitante a Tigre con un doblete de Maximiliano Romero y un gol de Federico Andrada. Luego, como local, Banfield superó 2-0 a Belgrano de Córdoba con tantos de Gonzalo Bettini y Darío Cvitanich (de penal). Esta primera fecha continuará hoy con cuatro encuentros: Defensa y Justicia vs Gimnasia de La Plata (14.05); Colón vs Rosario Central (16.15); Talleres vs Lanús (18.05); e Independiente vs Huracán (20.05). En tanto, mañana domingo se enfrentarán: San Martín de San Juan vs Patronato (11.05); Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (14.05); San Lorenzo vs Racing Club (16.05); Boca Juniors vs Olimpo (18.05); Temperley vs River Plate (20.05). Y el lunes se medirán Newells vs Unión (19.05) y Estudiantes vs Arsenal (21.05). Mientras que el partido entre Argentinos y Chacarita (los dos ascendidos desde el Nacional B) fue postergado. GUILLERMO SOBRE SOLÍS. El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, se refirió ayer a la situación que vivió el campanense Nazareno Solís, luego de haber posado con la camiseta de Huracán sin el permiso de la dirigencia Xeneize: "Sigo sin saber qué pasó con Solís. Los jugadores deben entender que los que mandan son los entrenadores y el club",

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @Aleguindo28

Banfield y Vélez, los ganadores de hoy, son los 2 clubes c/más jugadores de sus inferiores en el equipo titular entre los 28 de la Superliga pic.twitter.com/M6qVQ8QK1I — VarskySports (@VarskySports) 26 de agosto de 2017

Superliga:

Triunfos de Vélez y Banfield en el arranque del campeonato

