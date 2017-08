Elecciones PASO 2017: se conoció el escrutinio definitivo de las Primarias en Campana

Imagen ilustrativa. Respecto al provisorio, Cambiemos sumó 875 votos, mientras que la UV Más Campana agregó 740 a su cuenta y fue la de mayor incremento porcentual. Igualmente no variaría la supuesta distribución de bancas en el futuro HCD, aunque sí "el piso", que se elevó en casi 250 sufragios. El escrutinio definitivo de los votos emitidos durante las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llegó a su fin en la Primera Sección y, de esa manera, se conocieron los resultados finales en Campana. Y aunque los porcentajes no sufrieron variaciones considerables, Cambiemos confirmó su victoria aumentando en 875 su caudal de sufragios. La segunda fuerza que más votos sumó en el conteo final respecto al escrutinio provisorio que se conoció en la madrugada del 14 de agosto fue la UV Más Campana con 740 boletas. En un repaso de las otras fuerzas que llegaron al piso del 1,5% de los votos afirmativos requeridos para participar de la Elección General de octubre, Unidad Ciudadana (segundo espacio más votado) incrementó sus votos en 331; el Frente Un País en 239; el Frente de Izquierda, en 84; y el Frente Justicialista en apenas 2. En cuanto a los porcentajes respecto al escrutinio provisorio, Cambiemos sólo mejoró un 0,02%; Unidad Ciudadana perdió 0,40%; la UV Más Campana ganó 0,63%; el Frente Un País cedió 0,09%; el Frente Justicialista restó 0,19%; y el Frente de Izquierda perdió apenas el 0,01% El recuento final de votos no solo incluye los resultados de las planillas del escrutinio definitivo llevado a cabo las últimas semanas en la ciudad de La Plata, sino también los votos de los ciudadanos extranjeros. En tanto, el voto en blanco se mantuvo como la quinta opción más elegida por los vecinos campanenses: fueron en total 3.379 votos (el 5,49%). Estos números definitivos no modifican el reparto de bancas que se estaría produciendo en octubre si los resultados se repiten. Tal como lo adelantó La Auténtica Defensa hace algunos días, el oficialismo sacaría 4 concejales, Unidad Ciudadana lograría 3; la UV Más Campana ganaría 2; y el Frente Un País obtendría 1. Lo que sí se modifica al realizarse por completo el recuento de votos es "el piso" para obtener una banca en el próximo Concejo Deliberante: el cociente pasó de 5.567 sufragios a 5.814 (el número se obtiene al dividir la totalidad de votos afirmativos por la cantidad de bancas en juego). MESAS EXTRANJERAS Entre los extranjeros que votaron en nuestra ciudad, en la categoría local (a candidatos a concejal), la victoria de Cambiemos fue con el 37,97% de los votos, superando así a Unidad Ciudadana, que obtuvo el 28,38%. En tercer lugar quedó la UV Más Campana con el 10,71%, mientras que el Frente Un País logró el 9,40%. Tal vez el dato más llamativo del recuento de estas mesas lo marque Patria Grande (Frente Vamos), que con 23 votos se hizo del 4,32%, una porcentaje superior al 0,97% que obtuvo en el recuento total de nuestra ciudad. En Campana se encontraban 1886 extranjeros habilitados para votar en cinco mesas diferentes, aunque sólo se presentaron 586 electores (apenas un 31% de participación). CÓMO SIGUE La oferta electoral con vistas a las Elecciones legislativas del 22 de octubre quedará completamente definida recién el 2 de septiembre, cuando, según el cronograma oficial, vencerá el plazo para la inscripción de las nóminas que competirán en las urnas. Es que, más allá de los resultados de las PASO, las fuerzas políticas que tuvieron competencia interna en agosto deberán, una vez finalizado el escrutinio definitivo, establecer la integración final de las listas con las que se medirán en octubre, que debe garantizar la presencia de candidatos de los diferentes espacios de manera proporcional a los votos cosechados en las PASO (en nuestra ciudad, esto sólo ocurrirá con Unidad Ciudadana, que presentó dos listas: una encabezada por Rubén Romano -que fue la ganadora- y otra liderada por Alejo Sarna).







Elecciones PASO 2017: se conoció el escrutinio definitivo de las Primarias en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: