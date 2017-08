La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 Jubilado I:

Dos jubilaciones, dos historias El fiscal Juan José Maraggi concluye sus tareas en el Ministerio Público Fiscal. En tanto, Luis María Bruno deja atrás 41 años de servicio en la Municipalidad de Campana. NOTICIA RELACIONADA: Jubilado II:

Emotiva despedida tras 41 años de servicio en el Municipio, se jubila Luis María Bruno "Si me hubiesen encontrado algo, no habría podido jubilarme" le dijo a La Auténtica el funcionario del Ministerio Público Fiscal quien llegó a nuestra ciudad hace 19 años. Fueron varios Parisisenne y al menos cuatro cafés en La Catedral, donde se siente como en su casa. El único momento en que se quiebra y se le nublan los ojos es cuando relata la muerte de una niña, de 3 años. Y lo describe como el momento más difícil de su carrera. La nena no sólo era amiga de su hija, quien también en ese entonces tenía 3 años, sino que ambas eran muy parecidas físicamente. "Fue un accidente, un homicidio doloso. Pero ahí me di cuenta que se la podían dar a mis hijos. Me sentí vulnerable. Hasta hice terapia para poder seguir trabajando de Fiscal". Ya es un hecho: esta semana la Gobernadora Vidal firmó el decreto que autoriza la jubilación del Fiscal Juan José Maraggi (55) a partir del próximo 1 de septiembre. Es joven, pero la cuenta le cierra merced a sus 30 años en la Justicia (19 como Fiscal en Campana) y 24 en la docencia universitaria. "Nunca estuve suspendido, ni fui sancionado", resume. Sin embargo, es imposible no preguntar por el sumario que le iniciaron a partir de una denuncia radicada en Mercedes, en 2014. El nudo de la acusación fue un supuesto pedido de coima, por $5000.- para "liberar" un auto que había sido utilizado durane un ilícito. "El condenado salió a robar en el auto familiar, con otra persona y un menor. Es decir, fue encerrado por robo calificado por uso de arma y agravado por la presencia del menor. La madre, quien radica la denuncia en mi contra, dijo que le pedí ese dinero para entregarle el auto en 24 horas. Pero además, lo cierto es que se lo devuelven a los 10 días. Supuestamente, otro funcionario quien ya falleció, le pidió casi 5 veces esa cifra para devolverle el auto, y parte de ese dinero era para mí". Maraggi busca papeles, lee las partes importantes del fallo a su favor, donde sobran declaraciones contradictorias de parte de la familia que lo acusó, y resume: "Si me hubiesen encontrado algo, no habría podido jubilarme". La afirmación, incluye su declaración jurada de bienes que tuvo que presentar como parte de su expediente. El fiscal dice que hace bastante tiempo que pensaba jubilarse, básicamente porque se quiere mudar de Campana y empezar otra vida. Se muda, para estar más cerca de sus hijos, 3 de ellos ya estudian en Capital, y el más chico termina la secundaria este año. También para estar más cerca de su familia, toda de zona norte. Además, para cambiar de rutina. "Hace un tiempo ya que perdí la pasión. Me especialicé en Derecho Penal Aduanero. Con la jubilación, y trabajando de asesor en esa área, todo cierra incluso económicamente". Maraggi tiene 55, y ganas de escribir, por ejemplo. Recomienda leer "El Camino del Artista", de Julia Cameron. Lo consultamos por otro hecho reciente que podría interferido entre él y sus planes. "Denunció a un fiscal y vive con miedo" fue el título de La Auténtica Defensa del 27 de septiembre de 2016. "Yo mismo le pedí a Marisa Pérez que me denuncie", fue el titular del día siguiente. En una causa radicada también en Mercedes, el fiscal Juan José Maraggi fue denunciado por "proteger" a un presunto estafador. En la misma denuncia, se menciona que también habría recibido dinero para sobornar. "Yo no puedo estar saliendo a desmentir cada una de las cosas que dice la gente", declaró en aquella oportunidad a nuestro diario, pero accedió a la entrevista. Maraggi saca pecho y agradece recordar el episodio, del cual jamás fue notificado formalmente. "Si yo protegía a Altimari, ¿por qué está preso? La investigación incluye más de un año de escuchas telefónicas, y lo condenaron por drogas. Jamás apareció nada que me vincule a él. Ahora puedo decir que la señora Pérez me pidió $40 mil para retirar todas sus acusaciones en mi contra. Pero ya está, dejémoslo ahí". Y hablando de escuchas telefónicas, recuerda un caso que estuvo en sus manos y todo quedó en la nada porque se topó con una pared. No da nombres. Sólo menciona que el implicado era un policía que trabajaba en Campana, y lideraba una banda que robaba autos. "Levantaban el auto, y lo llevaban hasta el estacionamiento del Easy. La llave la dejaban escondida en la parte interior de una de las llantas. Si todo estaba bien, alguien más tomaba las llaves y se llevaba el auto hasta un terreno que este policía tenía en José C. Paz. Ahí se enfriaba el auto un tiempo. Dependiendo el tipo de vehículo, lo desarmaban para venderlo en partes o si no, lo llevaban a Paraguay. Fueron 4 años de escuchas y seguimientos. Teníamos todo para avanzar. Cuando voy con el caso, de repente se interrumpen las escuchas. Y a los pocos días veo en el diario una foto de Felipe Solá, quien era gobernador, caminando. Detrás de él, en la misma foto, veo a mi principal sospechoso. Lo único que puedo decir es que ese policía ya no pertenece más a la fuerza. Pero para mí en ese momento fue evidente que tenía protección o demasiados contactos". Nadie está obligado a declarar en su contra. Maraggi tampoco. Pero pide que le pregunten. "Podrán decir lo que quieran, pero en 19 años esclarecí todos los homicidios que me tocaron. Menos uno", dice y también recuerda su participación en el exitoso esclarecimiento del hecho que involucró al actual intendente de Campana, Sebastián Abella. "Lo entregaron para sacarle dinero. Trabajamos muy bien con Abel Milano, quien en ese entonces era Jefe de Operaciones de la DDI y ahora es el Secretario de Seguridad del Municipio. Milano sabe trabajar, sabe mucho se Seguridad. El saldo fueron cuatro condenados y un prófugo. La chica zafó porque era menor de edad". Maraggi recuerda que otro caso lo vincula con la familia del Intendente. "Le habían robado la cartera a su mamá. Los ladrones caen por otro hecho, y cuando miro las tarjetas de crédito que tenían en su poder, estaba la de la madre, quien tiene otro apellido. Estuve lúcido, porque el nombre me sonaba y era ella. Le pude devolver la tarjeta a la mamá del Intendente, quien además reconoció al autor del hecho", dice el Fiscal. Sonríe y pide otro café. A caballo de las dos denuncias que recibió en Mercedes, Maraggi dejó la UFI 2 y pasó a ser Fiscal de Ejecución. Su paso por el cargo le permite afirmar que el 70% de los detenidos en las dos Unidades Penitenciarias de Campana tienen delitos cuyo origen común son las adicciones. "Está en los informes socio ambientales: el 70% es gente que sale a robar principalmente para financiar su adicción. Yo creo que si se sigue este ritmo de decomisos de drogas, en 5 años se acomoda el índice de delitos", arriesga, y festeja que "en Campana, gracias a Dios, todavía no haya entrado fuerte el Paco", fenómeno que le atribuye principalmente al alto poder adquisitivo predominante en nuestro el territorio. Lo cierto es que Maraggi se va este viernes, generando otro hueco en el Distrito Judicial Zárate Campana. Serán 16 Fiscales en funciones, más 1 de ellos suspendido, cuando hay 20 puestos en el Ministerio Público. "Faltan Fiscales, Letrados, y faltan empleados. Eso genera un gran cuello de botella en los Tribunales", explica. Y para su gusto, incluso, debería haber no 20, sino 23 fiscales trabajado en el Distrito, además de un Fiscal General Adjunto, que jamás fue nombrado. "Yo pelearía -reflexiona- por cubrir los puestos, claro, pero también para tener 3 fiscales más y dedicados al tema de Violencia de Género. Es lo que viene creciendo en el Distrito, y con un solo fiscal no alcanza".

