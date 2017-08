La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 Jubilado II:

Emotiva despedida tras 41 años de servicio en el Municipio, se jubila Luis María Bruno









Dos jubilaciones, dos historias El fiscal Juan José Maraggi concluye sus tareas en el Ministerio Público Fiscal. En tanto, Luis María Bruno deja atrás 41 años de servicio en la Municipalidad de Campana. NOTICIA RELACIONADA: Jubilado I:

A partir del viernes, Juan José Maraggi no será más Fiscal "En la vida, tal cual una película, todo tiene un comienzo y un final. Cuando llega ese final es bueno empezar una nueva película", expresó emocionado en diálogo con La Auténtica Defensa. El jueves, sus compañeros lo sorprendieron con una despedida. El 11 de mayo de 1976, Luis María Bruno (60) entró para hacer una suplencia por tres meses como empleado municipal en el área de Cultura. Por entonces, gobernaba la ciudad Calixto Dellepiane. Ese fue el comienzo de la dilatada carrera de Luis, que este jueves cerró con un broche de oro. El ahora municipal retirado hizo de todo. Trabajó en el Servicio Sanitario Municipal, caminando "las calles de Campana haciendo lecturas de los medidores de agua". También fue Jefe de Ingresos Brutos. Después pasó a Rentas, llegando a ser subdirector de Economía durante un año y medio. Su último cargo: jefe de Departamento de Verificaciones en la parte de Cobro de Tasa de Seguridad e Higiene. "La historia es larga. Pasé todos los gobiernos peronistas, radicales, militares y ahora Cambiemos. Hay una cosa muy fundamental, yo no soy afiliado a ningún partido político, no me interesa la política, trabajé con la camiseta del Municipio y para el intendente de turno", asegura. Los municipales se jubilan con 60 años de edad, y Luis ya había alcanzado los 35 años de aporte. Esta semana inició sus cuarenta días de vacaciones para finalmente el 5 de octubre estar "felizmente jubilado". Pero el retiro lo no alejará de los desafíos. Muchos conocen a Luis por la Academia de Danzas "Ballet Campana", que dirigió más de 25 años y lo hizo viajar por diferentes lugares del país. Además, desde hace mucho tiempo está al frente del "Semanario del Pescador", ciclo que incluye un programa de TV y una columna semanal en La Auténtica Defensa. Sucede que la pesca es su otra pasión. "El camping y la pesca siempre lo practiqué con mis hijos", señala. Luis Está casado hace 40 años con Graciela Beglinomini y tienen 3 hijos: Mauro José (38), Mariana Grisel (34) y Nicolás Emanuel (27). Este último lo acompañó por mucho tiempo en las salidas de pesca desde muy chico. Luis María Bruno se considera una persona hiperactiva y tiene ganas de nuevos proyectos "No me iba atornillar nunca a una silla o a un escritorio. Cuando llegara el momento me iba a ir. Hay que dejarle lugar a la juventud. En la vida tal cual una película todo tiene un comienzo y un final. Cuando llega ese final es bueno empezar una película nueva. Siempre digo: vivir el hoy pero proyectar como si uno fuera a vivir 100 años más", cierra.

LUIS MARÍA BRUNO JUNTO A SUS COMPAÑEROS DEL SECTOR DE RENTAS.





BRUNO FUE SORPRENDIDO CON UN REGALO DURANTE LA DESPEDIDA QUE LE HICIERON SUS COMPAÑEROS.



