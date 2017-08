La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 Nacional B:

Con una delegación de 23 futbolistas, trabajará hasta el próximo sábado en dicha ciudad. El cierre será con un amistoso frente a Alvarado. El plantel de Villa Dálmine viajará hoy rumbo a Balcarce, donde llevará adelante su semana más intensa de la pretemporada que está realizando con vistas al próximo campeonato del Nacional B, que comenzará el 16 de septiembre. Con 23 futbolistas convocados, la delegación partirá en las primeras horas de la tarde y arribará a Balcarce para la cena. Así, mañana lunes comenzarán los trabajos que se extenderán hasta el sábado 2 de septiembre, día en el que está pautado el único amistoso programado por el DT Felipe De la Riva para esta semana (frente a Alvarado de Mar del Plata). La pretemporada del Violeta comenzó el lunes 7 con la participación de los primeros cinco refuerzos confirmados y los regresados Juan Celaya y Renso Pérez. Luego, a partir del jueves 10 se fueron sumando los jugadores que continúan en el club y también las incorporaciones que se agregaron con el correr de los días. Así, el plantel completo trabajó desde el martes 15 hasta el viernes 25 en el predio Mis Marías de Loma Verde, aunque sin poder concretar los amistosos programados, dado que los encuentros frente a Justo José de Urquiza y Argentinos Juniors fueron suspendidos por malas condiciones climáticas (hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad sólo se midió con Luján en aquel amistoso del lunes 14 en el que Nicolás Cherro se fracturó el peroné). Por eso, al regreso de Balcarce, el entrenador ya tiene confirmados encuentros contra Almagro y Flandria. Y seguramente se agregue algún partido más antes del debut con Boca Unidos de Corrientes. Pero, por lo pronto, la mira del Violeta está puesta en Balcarce, donde el cuerpo técnico espera poder profundizar los trabajos que se vienen realizando y también terminar de amalgamar un grupo al que, probablemente, se le sume alguna pieza más a futuro. De hecho, entre los 23 futbolistas que viajan hoy rumbo a Balcarce figuran el marcador central Marcelo Tinari (ex Los Andes) y Franco Constatino (volante juvenil ex San Lorenzo) quienes ya se encontraban entrenando con el plantel y podrían convertirse en refuerzos (no fueron confirmados todavía). Igualmente, la obsesión en Mitre y Puccini por estos días es poder incorporar un delantero más para jerarquizar el ataque del equipo. LA DELEGACIÓN Los 23 futbolistas que viajarán hoy rumbo a Balcarce son: Martín Perafán, Sebastián Blázquez y José Castellano (arqueros); Federico Acosta, Franco Flores, Cristian González, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Fernando Alarcón y Leandro Sapetti (defensores); Federico Jourdan, Renso Pérez, Horacio Falcón, Leonardo Cisnero, Federico Recalde, Gonzalo Papa, Franco Constantino, Ramiro López, Claudio López y Nicolás Sánchez (volantes); y Pablo Burzio, Jorge Córdoba y Juan Manuel Mazzocchi (delanteros). En tanto, el cuerpo técnico está integrado por: Felipe De la Riva (DT), Francisco López (AC), Raúl Balmaceda (As), Mario Arévalo (PF) y Héctor Santillán (EA).

