Romano: ”Estamos trabajando en la unidad para que la voz de la gente triunfe en octubre”

Así lo aseguró el primer candidato a concejal de Unidad Ciudadana, en relación a los diversos encuentros que viene manteniendo tanto con Alejo Sarna, quien participó de la interna de esta fuerza política, como con diversos actores del peronismo y otros sectores afines a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras el triunfo en la interna local de Unidad Ciudadana, Rubén Romano, junto diversos actores del espacio político, realizó una gran convocatoria a la unidad. "Esta fuerza política es la que representa por mandato popular a la mayoría de los campanenses que le dijeron no a los tarifazos, no al ajuste, no a la desocupación, y quienes compartimos este objetivo común de volver a construir junto a la ciudadanía un proyecto político que garantice las bases para que cada vecino pueda realizar su proyecto de vida, tenemos la responsabilidad histórica de estar unidos", señaló el primer candidato a concejal. "Hoy la gente en la calle nos pide que estemos unidos, hay un claro consenso sobre la necesidad de la unidad para frenar la profundización de la política económica que tanto daño está produciendo. Por eso a la convocatoria pública que hicimos el mismo día de las elecciones, la ponemos en práctica convocando a todos los compañeros y los distintos sectores al diálogo y la valoración de los objetivos que nos unen. La fuerza de la unidad será fundamental para darle un claro mensaje a Macri y que el Presidente comprenda que así no podemos seguir", continuó Romano. Respecto del vínculo con la otra lista que participó en las PASO de su fuerza política, reveló que el martes posterior a la elección se reunió con Alejo Sarna: "Más allá del tiempo que lleve la integración de las listas por parte de la Junta Electoral, le propuse la conformación de una mesa de trabajo donde confluyamos todos los espacios que integramos Unidad Ciudadana. Además, a través suyo, hemos convocado a todos los compañeros de Vamos Campana para que se sumen a militar con fuerza esta etapa de la campaña, y así podamos llegar a más vecinos, defender con más fuerza los votos de Cristina y construir el triunfo de Unidad Ciudadana en octubre, que será el triunfo del trabajo por sobre la desocupación, de la producción por sobre la timba financiera y del proyecto que nos permita progresar y desarrollarnos por sobre el que vino a desordenarnos la vida", explicó. "Estoy convencido que la unidad se va a construir para octubre y ese reagrupamiento con base en ideas y objetivos comunes lo sostendremos en la práctica para seguir adelante juntos, porque todos los dirigentes tienen en claro que si estamos juntos pierde Macri. Y si pierde Macri, gana la gente", concluyó.

ROMANO CONTÓ QUE PROPUSO LA CONFORMACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON VAMOS CAMPANA Y OTROS SECTORES LIGADOS AL KIRCHNERISMO.



Romano: ”Estamos trabajando en la unidad para que la voz de la gente triunfe en octubre”

