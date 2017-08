El concejal de la UV Más Campana analizó los resultados de las PASO. El concejal de la UV Más Campana, Carlos Gómez, analizó los resultados de las Elecciones Primarias a nivel local y cuestionó el balance del oficialismo: "La elección de Roses, más que un triunfo es una derrota", aseguró. "Cambiemos sacó casi 7.000 votos menos que en el 2015 (NdR: comparando la Primaria de 2017 con la General de 2015)", explicó Gómez. "Con todo el marketing de Vidal y Abella y con todo el dinero que pusieron en obras dos meses antes de las elecciones, no pudieron sostener sus votos. Queda demostrado que la gestión del municipio no satisface a los vecinos. También se ven las internas dentro de la gestión municipal", agregó el edil. "Cambiemos tuvo que recurrir a la figura de Vidal y Abella para hacer campaña porque no podían sostener la imagen de su candidato a concejal ni podían contar con todos los funcionarios de afuera que tienen en el municipio", señaló, al tiempo que también cuestionó la gestión de Roses en el Concejo Deliberante: "Ha sido realmente floja. Debe ser uno de los presidentes que menos atención le prestó al cuerpo y a su funcionamiento. Ni siquiera podía manejar las sesiones o las reuniones, y mucho menos generar consenso. Se cansó de incumplir con las normas de acceso a la información. Estuvo ocho meses para organizar una charla de técnica legislativa y prometió un digesto que ni siquiera arrancó". Por último señaló, Gómez se mostró esperanzado con la posible performance de la UV Más Campana en las Generales de octubre: "Va a crecer porque somos gente de Campana trabajando por la ciudad. Por eso le pedimos a los vecinos que corten boleta".



Carlos Gómez: ”La elección de Roses, más que un triunfo es una derrota”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: