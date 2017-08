El programa ”Campana recicla” llegó a la avenida Rocca

La Subsecretaría de Medio Ambiente realiza diversas actividades para generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos. En el marco del programa "Campana recicla" se llevaron a cabo actividades de concientización en comercios ubicados sobre la avenida Rocca. Impulsada desde la Subsecretaría de Medio Ambiente, esta campaña tiene por objetivo generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos en la vía pública por parte de los comerciantes. Entre los aspectos tratados se destacó la necesidad de sacar la basura respetando los nuevos horarios de recolección, y reducir el volumen del material dispuesto lo más posible. A su vez, según informaron, se instalarán nuevos "tótems" de reciclaje en el Hospital Municipal San José, en el Campana Boat Club y en la plaza España. Dentro de los mismos se pueden depositar plásticos (botellas, envases de alimentos y bebidas, cubiertos descartables, bidones, sillas, macetas, bolsas de nylon, sachets); papeles (papel blanco y de diario, rollos de papel higiénico, cartones, tetra bricks, cajas, carpetas, revistas, etc); metales (latas, tijeras, ollas, chapas, elementos de hierro, bronce, aluminio, etc); vidrio (botellas, vasos, frascos, etc) y telas (retazos, ropas, sábanas y toallas, etc). Todo debe estar limpio y seco. No deben disponerse para el reciclado los envases de alimentos sucios o pegamentos, medicamentos vencidos, restos orgánicos. Tampoco, papel carbónico y de fax, papeles plastificados, de fotografía, celofán y residuos sanitarios. Asimismo, no deben incluirse latas de pinturas y solventes, pilas y baterías usadas, autopartes metálicas mecánicas. En lo que refiere a vidrios, no deben arrojarse cristales planos (de ventanas o automóviles), espejos, piezas cerámicas. Finalmente, se informa que el reciclaje además no incluye trapos y telas impregnadas en sustancias que no puedan limpiarse (aceite, pinturas, etc). Ante cualquier duda sobre estos temas, los vecinos pueden acerarse a la oficina de la Subsecretaría de Medio Ambiente ubicada en Alberdi 1580 y Ruta 6, de lunes a jueves de 8 a 16, y los viernes de 8 a 15.

