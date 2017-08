La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 Vuelos y Vacaciones:

Budapest

Por Lic. Guillermo Ceballos









Continuando con nuestra serie sobre las capitales imperiales, hoy tocaremos tal vez la menos conocida de estas tierras, pero no por ello la de menor importancia o atractivo. Budapest, capital de Hungría, es la ciudad más importante del país y se ha convertido por méritos propios en una de las principales ciudades turísticas de Europa. Nació en 1873 de la suma de tres ciudades: Buda, Pest y Óbuda. Las dos primeras son las dos zonas principales de la ciudad, razón que le da el nombre. Buda es la zona más antigua y elevada a lo alto de una colina; Pest es la zona nueva y con más vida por la noche. Atravesada por el Danubio, con casi 2.900 kilómetros de longitud, es el segundo río más largo de Europa por detrás del Volga. El Danubio cruza el continente de oeste a este atravesando países como Alemania (donde nace), Austria, Hungría y Rumania. Como muchos otros grandes ríos, ha sido una frontera histórica que fue traspasada en 1873 tras la unificación de Buda y Pest. Intentaremos brindarles toda la información esencial para que no se pierdan 1 solo atractivo imperial. El Parlamento de Hungría: Construido entre 1884 y 1902, el Parlamento de Budapest fue la obra más grande de su época. Consta de 691 habitaciones y tiene unas dimensiones de 268 metros de largo x 118 metros de ancho. Es uno de los edificios neoclásicos más bellos del mundo, toda una maravilla arquitectónica a orillas del Danubio. Las vistas desde el barrio de Buda y en concreto desde el Bastión de los Pescadores son espléndidas, ya que desde ellas se aprecia el edificio en toda su inmensidad, proyectando sus estilizadas líneas sobre el mítico río. Además, no hay que perder la oportunidad de hacer una visita guiada por las salas del Parlamento de Budapest. En un agradable recorrido de alrededor de una hora, donde nos explicarán detalles de la cultura y la política de un pueblo muy distinto al resto de los europeos, que nos ayudarán a entender un poco mejor la idiosincrasia de Hungría. Su construcción demostró el poder económico de la Hungría de principios de siglo. El Castillo de Buda: es sin duda una de las imágenes más conocidas de Budapest. El castillo también es conocido como Palacio Real, ya que antiguamente fue la residencia de los reyes de Hungría. Del Castillo de Buda destacaríamos dos aspectos fundamentales: el primero, el imponente conjunto que forma con el Puente de las Cadenas, sobre todo por la noche cuando se encuentran iluminados, y el segundo, las vistas que obtenemos desde lo alto de la colina, similares a las obtenidas desde el Bastión de los Pescadores. Puente de las Cadenas: es uno de los puentes más bonitos del mundo y uno de los lugares imprescindibles a visitar en Budapest. Además es el puente más antiguo de la ciudad que une Buda y Pest, luciendo de una manera especial por la noche con su cuidada iluminación. El puente se destruyó a finales de la 2ª Guerra Mundial por orden de los alemanes, fue posteriormente reconstruido y se volvió a inaugurar en el año 1949. Las mejores vistas del puente se obtienen desde la orilla de Pest, donde hay una zona de bancos perfecta para sentarse o hacer un picnic con unas vistas increíbles del puente. También son muy buenas las vistas que se tienen mientras van subiendo o bajando la Colina de Buda y desde un crucero por el Danubio al anochecer. El Bastión de los Pescadores e Iglesia de Matías: Situado en la colina de Buda es el mejor mirador de Budapest. Esta terraza de estilo neogótico y neo-románico tiene siete torres que representan las siete tribus magiares que fundaron el país. La mejor hora para visitar el mirador es al atardecer para después quedarse hasta al anochecer y así poder ver la ciudad iluminada. Al lado del Bastión se encuentra la Iglesia de Matías o Iglesia de Nuestra Señora, la iglesia católica más importante de la ciudad en la que se coronaron varios reyes húngaros y que también merece una visita. Fuentes termales y balnearios de Budapest: En 1934, Budapest recibió el título de Ciudad de Balnearios por ser la capital que dispone de más pozos que aguas medicinales y termales del mundo. De hecho, cuando los romanos se asomaron por estas tierras 2000 años atrás, apreciaron inmediatamente las bondades del lugar y no tardaron en fundar una colonia. Sin duda, el balneario más famoso de todos es el Gellert. También el Balneario Széchenyi, uno los mayores baños termales medicinales de Europa y los más populares de Budapest, destaca por sus 3 piscinas exteriores produciendo una combinación curiosa del aire frío exterior con el agua caliente, cuando no es verano. En el interior tiene otras 15 piscinas, donde pueden pasar muchas horas de relax. Váci Utca: es una calle peatonal llena de tiendas y restaurantes que se ha convertido en la más popular de Budapest. En uno de los extremos se encuentra la Plaza Vorosmarty llena de tiendas y bares, con mucha vida de día y de noche. En Navidad aquí tiene lugar un bonito mercado, que es uno de los lugares más visitado de la ciudad en esta época del año. En el otro extremo encontraremos el Mercado Central de Budapest, el más grande y famoso de los cinco mercados que se construyeron a finales del siglo XIX donde además de ver o comprar productos frescos, en la planta de arriba podrán comer muy bien a un buen precio. Y como siempre al final de nuestras notas, no podemos dejar de lado el tema gastronómico del que tanto nos gusta hablar: desde el famosísimo Goulash (estofado de carne, papa, zanahoria, cebolla), pasando por las Debrecziner (salchichas típicas de Hungría que tienen un punto picante), la Halászlé (sopa de pescado), y postres como el Strudel (pastel enrollado compuesto de algunas capas finas de pastel entre las cuales está puesto un relleno normalmente de frutas, de queso blanco, semillas de amapola o nueces). Sin dudas un mundo de sabores únicos y sobre todo, contundente. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



