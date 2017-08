La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”El temor paraliza”

Por Alberto Aranda









Al esposo le ofrecieron un ascenso en otro país, pero a su señora le daba miedo dejar el hogar, y le pidió que no lo aceptara, así que, de mala gana, él rechazó la oferta, así contó su experiencia a un amigo de ambos. Me trató de explicar como el prejuicio ante un cambio importante, impidió que se embarcaran en una aventura que parecía una oportunidad de progreso y que, a veces, se preguntaba repetidamente ¿qué se perdieron al no mudarse?. En la Biblia encontramos algo parecido. Los israelitas permitieron que sus incertidumbres los paralizaran cuando fueron llamados a habitar en la tierra prometida, una tierra rica y fértil, donde fluía "leche y miel" (Éxodo 33:3). Cuando escucharon que había pueblos poderosos en grandes ciudades (v. 27), comenzaron a temer. La mayoría de los israelitas no quiso entrar en la tierra. Sin embargo, Josué y Caleb los instaron a confiar en el Señor, diciendo: "no temáis", al pueblo de esta tierra; porque con nosotros está el Señor. (Números 14:9). Aunque las personas de allí parecían gigantes, ellos decían que podían confiar en que Dios el Señor, que estaba con ellos y que les iría bien. Esta amiga no recibió la orden de mudarse a otro país, como los israelitas, pero lamentó permitir que el miedo le quitara esa oportunidad. ¿Qué me dices tú? ¿Estás frente a una situación que te atemoriza? ¡Si! es así, y si eres un verdadero hijo de Dios, el Señor estará contigo y El te guiará por dondequiera que vayas. ¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el SEÑOR tu Dios está contigo dondequiera que vayas" (Josué 1:9) Con el amor y la fidelidad de Dios, podremos avanzar en fe. Oremos a Dios; Padre amoroso, no dejes que el temor haga su obra y evite que te siga, porque sé que siempre me amarás y jamás me abandonarás. El temor puede paralizarnos, pero la fe nos impulsa a seguir confiando en Dios. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. (1ra Juan 4:18) Lee La Biblia, busca a Dios, El te esta buscando a ti, no omitas oír su voz. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Alberto Aranda Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”El temor paraliza”

Por Alberto Aranda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: