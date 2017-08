La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 La Voz del águila:

A partir del descubrimiento de que las estrellas del manto en la imagen de la Virgen no están situadas al azar, sino que reflejan una verdadera configuración celeste, que corresponde al momento de la aparición, se deducen varios aspectos de su mensaje. En otras páginas se trata de la relación con los nombres de las constelaciones representadas y con los tiempos del plan de Salvación. Aquí exploramos la concordancia que se puede establecer entre su imagen milagrosa y la geografía mundial. En efecto, todas las estrellas del firmamento tienen una posición fija en el cielo. Las estrellas no se mueven sino que es la Tierra la que rota y produce un movimiento aparente. Por ello es fácil encontrarlas cada noche si se conocen sus coordenadas de Ascensión Recta (vertical) y Declinación (horizontal) definidas desde un origen establecido de común acuerdo entre los astrónomos, denominado punto vernal. En los cinco siglos que aproximadamente nos separan de la aparición de Guadalupe los cambios de posición de cualquier estrella es de unos pocos segundos de grado, inapreciables a cualquier ojo humano. El sistema de coordenadas de la esfera celeste tiene una correspondencia única con el sistema de coordenadas de la esfera terrestre, que denominamos Latitud y Longitud, y que utilizamos en los mapas topográficos, GPS, etc. En consecuencia, las 46 estrellas que aparecen en el manto de la imagen, de nombre y posición conocida, definen a su vez una posición única sobre la superficie de la Tierra de la imagen de Guadalupe. Se puede decir que, al considerarla de este modo, la imagen de la tilma es un mapa, cuya superposición sobre continentes y naciones no es fruto de la casualidad y, por tanto, su análisis permite profundizar más en el mensaje de la advocación. El trabajo es fácil de hacer con las mismas ecuaciones y procedimientos que se usan para generar mapas a partir de imágenes de satélite o fotos aéreas. En la red existe software gratuito o de bajo coste que cualquiera puede utilizar para repetir los resultados que aquí se muestran en forma de mapas o en vistas esféricas. El resto es interpretar para intentar entender el mensaje "Geopolítico" de la Mujer del Apocalipsis. Cualquiera puede pedir luces al Espíritu Santo e indagar qué quiere decirnos con esa nueva forma de verla. Nada hay casual en su imagen y tampoco en los tiempos en que se hacen los descubrimientos. De momento citamos los siguientes aspectos: o El conjunto de la imagen está girado 23º en sentido anti-horario. Es exactamente el ángulo de inclinación de la Tierra que provoca las estaciones. Se puede entender que la Mujer del Apocalipsis restaura el eje de la Tierra y también que Ella está en el plano del Sol y no de la Tierra. o Su imagen abarca 3/4 partes de la Tierra. Deja sin cubrir una parte del Pacífico (Japón, parte de Australia) y del Norte Asiático (parte de China y Siberia). o Su cabeza descansa sobre las cumbres más altas de la Tierra (Himalaya) y cubre parte de China y casi toda la India. o Su mirada (misericordiosa) parece dirigirse hacia Irán - Irak. En su túnica se encuentran protegidos indistintamente países de mayoría musulmana y cristiana. o Sus manos orantes cruzan el Mar Rojo, recordando al Éxodo que se repite espiritualmente en el Apocalipsis. o El lado derecho de su manto cubre Europa y su borde llega al Norte del África Mediterránea y al Este de América del Norte. o El mapa de Estados Unidos está cubierto a medias por su manto en la zona Este y por la media luna en el Oeste. Parece una muestra gráfica de una lucha en ese país entre Ella y el diablo. o Toda América Latina está dentro de su manto o su túnica. o El origen de coordenadas geográficas de la Tierra, establecido a finales del siglo XIX, coincide con su vientre en el que Ella lleva al Señor. Ella puso a Jesucristo en el "centro" de la Tierra y lo hizo trescientos años antes de que nuestra civilización determinara cuál iba a ser en los tiempos del Apocalipsis. o Esta "Geopolítica" de la Mujer del Apocalipsis muestra una visión muy diferente a la que los medios de comunicación difunden cada día. El descubrimiento de que las estrellas del manto corresponden a la bóveda celeste pertenece a este tiempo actual. Las estrellas que se ven sobre el manto están invertidas, es decir, como si la bóveda celeste fuese vista desde por encima de las estrellas. Los astrónomos para dibujar la bóveda celeste usan un planisferio como el terrestre, pero visto desde dentro. Después de estas precisiones surgen algunas consideraciones: El mensaje de las estrellas no era para los hombres de 1531, sino para la humanidad actual. "El Observador" más allá de las estrellas, que ha imprimió la bóveda celeste vista desde arriba, no está observando las estrellas, sino la Tierra, los continentes que están debajo de la bóveda celeste y que corresponden a los distintos puntos de observación, que en este caso es el cuerpo de la Virgen; por lo tanto está observando a los hombres y sus acciones. Cada continente puede ser colocado en distintas partes del cuerpo de María con las debidas deducciones que se puedan hacer. "El observador" no es el Sol, donde reside la Inteligencia de nuestro sistema solar, la Luz Crística que la Virgen lleva en su seno, sino Alguien por encima de la bóveda celeste misma. ¿Es la Inteligencia Creante? ¿El Espíritu Creante? ¿El Espíritu Santo? ¿La Inmaculada Concepción? 