El plazo cierra el 30 de agosto. También para aquellos que realizan el circuito aeróbico de 3K. La prueba será el domingo 3 de septiembre. Cada vez falta menos para la 14ª edición de los 10K Tenaris, prueba que se realizará el próximo domingo 3 de septiembre. Por eso, también quedan pocos días para inscribirse a esta carrera solidaria que se desarrollará bajo el lema "Corremos Juntos": hay tiempo hasta el miércoles 30 de agosto. La expectativa es repetir el récord de la edición anterior que contó con 6.500 participantes. La carrera, que además tendrá fines benéficos (los inscriptos deben colaborar con un alimento no perecedero), contará con dos circuitos para que todos puedan participar. El competitivo de 10 kilómetros fue diseñado con la idea de que los corredores, mientras participan de la carrera, puedan visitar diferentes hitos de relevancia histórica y turística que caracterizan a la ciudad. Mientras que el segundo circuito es aeróbico, de 3 kilómetros, para que las familias puedan participar de manera simbólica y no competitiva. Cómo inscribirse La preinscripción a la 10K Tenaris se realiza completando un formulario en www.10ktenaris. com.ar. Una vez preinscripto, hay que acercarse a una de las oficinas para entregar la documentación impresa y firmada. Los lugares son: en Campana, la oficina de Tenaris en Luis Costa 1587, de lunes a sábados de 11 a 19 horas; y en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede del Club de Corredores (Monroe 916), de lunes a viernes de 10 a 20 horas, y sábados de 9 a 15 horas. Para hacer efectiva la inscripción, hay que entregar en las oficinas de atención uno de los siguientes productos: fideos, arroz, leche en polvo o polenta. El donativo recolectado será entregado a instituciones de bien público de la zona. El chip de corredor y la remera serán entregados el domingo de la carrera, a partir de las 7 hoiras en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri. La largada es a las 10 en punto. No se suspende por lluvia. Alojamiento para corredores Para los corredores que viven lejos de Campana y Zárate y quieran tener un buen descanso la noche anterior, la Tenaris University Residence ofrecerá un precio especial presentando la inscripción al evento. Para realizar la reserva es necesario escribir a reservastur@tenaris.com La estadía contará con cena y desayuno preparado especialmente para los corredores.

LA EDICION 2016 CONTÒ CON RECORD DE 6.500 INSCRIPTOS.

En @clarincom del 19 de agosto, calendario running con la #10KTenaris de @Tenaris_ar + info https://t.co/POOyt1BeOP pic.twitter.com/RxLZm2ubtA — Luis Ignacio Grieco (@luisgrieco) 23 de agosto de 2017 [VIDEO] Con el Lema Corremos Juntos: Últimos días para inscribirse en la maratón 10K Tenaris. El .. https://t.co/EQ3496RGra #Eventospúblicos — Magui Felizia (@mawifelizia) 26 de agosto de 2017 16 08 17 Nueva Edicion de Maraton 10KTenaris Solidaria https://t.co/z9joVyEzV7 vía @YouTube — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 17 de agosto de 2017 Un clásico que se renueva cada año .#10KTenaris el 03/09/17 + info https://t.co/almSQOTXY2 #tenarisrunning #runningcampana @CdeCorredores pic.twitter.com/Pm1Uk0EgnE — Luis Ignacio Grieco (@luisgrieco) 16 de agosto de 2017 AYUDAR Me anoté en la Tenaris 10k, todo sea por ayudar — Yesi (@RiverDalmine) 17 de agosto de 2017

Atletismo:

Ultimos días para inscribirse a los 10K Tenaris

