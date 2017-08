La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 Liga Campanense:

El Sub 15 de Campana venció Zárate en el arranque del Torneo Interligas de Selecciones







Después de empezar perdiendo 2-0, dio vuelta el juego y ganó 3-2. El miércoles visita a San Pedro por la segunda fecha. El pasado miércoles comenzó el Torneo Interligas de Selecciones Sub 15 y el combinado de la Liga Campanense arrancó con el pie derecho, venciendo 3-2 como local al combinado de la Liga Zarateña. El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Zona 1, se disputó en la cancha principal del predio Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine, donde la Selección Sub 15 de Campana empezó el juego con el pie izquierdo, dado que a los 3 minutos ya perdía 2-0. Sin embargo, el combinado de nuestra ciudad logró recuperarse de ese mal comienzo y con un doblete de Alexis Topa y un gol de Hernán Castaño se terminó quedando con la victoria. La formación de la Selección Sub 15 de la Liga Campanense presentó a Joaquín Rapuzzi, Alexander Machado, Marcos Villa, Lisandro Molina, Hernán Castaño, Agustín López, Enzo García, Braian Cívico, Alexis Topa, Alexis Almirón y Octavio Barreiro. En tanto, entre los suplentes estuvieron: Armando Weiss, Lautaro Milano, Rodrigo Giménez, Alan Benítez, Juan Cabrera y Lorenzo Gallo. El partido fue dirigido por el árbitro Ezequiel Bercovich y los asistentes Juan Medina y Máximo Cejas. RESULTADOS 1ª FECHA. En esta primera fecha del Torneo Interligas Sub 15, además de la victoria 3-2 de Campana sobre Zárate por la Zona 1, también se registraron los siguientes resultados: Arrecifes 1-0 Rojas (Zona 2) y Chacabuco 1-1 Chivilcoy (Zona 3). PRÓXIMA FECHA. Por la segunda jornada de este campeonato Interligas, Campana enfrentará como visitante a San Pedro en un encuentro que se jugará el miércoles 30 en el estadio municipal de dicha ciudad.

EL SELECCIONADO DE CAMPANA QUE LE GANÓ 3-2 A ZÁRATE.



Liga Campanense:

El Sub 15 de Campana venció Zárate en el arranque del Torneo Interligas de Selecciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: