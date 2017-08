La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ago/2017 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben esta tarde a Defensa y Justicia







Por la segunda fecha de la Primera B del torneo organizado por AFA, el Auriazul se presentará en el estadio Carlos Vallejos desde las 15.30 horas. Luego de la derrota sufrida en el debut frente a Atlético Pilar como visitante, Puerto Nuevo estará presentándose hoy como local por la segunda fecha de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las chicas Auriazules recibirán a Defensa y Justicia desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, buscando sumar sus primeros puntos de este renovado campeonato. En su debut, el pasado domingo, cayeron 2-1 en su visita ante "Las Rancheras", cuando no pudieron remontar un juego que a los 25 minutos de la primera parte ya las tenía 2-0 abajo en el marcador. Luego, en el inicio del ST, llegó el descuento de Nancy Ríos, pero, a pesar de los múltiples intentos, el equipo de nuestra ciudad no logró alcanzar el empate. En esa primera fecha, Puerto Nuevo formó con Yanina Hermelo; Emilce Correa, Soledad Medina, Catrina Violaz (ST 35m María Rodríguez), Nancy Ríos, Patricia Carballo, Jacqueline Schmidt, Manuela Cardozo (ST Rocío Acosta), Andrea De Cesare (ST 12m Julieta Palacios), Marina González y Marisa González. En tanto, entre las suplentes quedaron: Daniela Polieri, Rocío González, Mariel Rossini y Florencia Zapata. Por su parte, Defensa y Justicia todavía no pudo debutar en el certamen dado que en la primera fecha fue suspendido su encuentro frente a Liniers por malas condiciones climáticas. SEGUNDA FECHA. La segunda jornada de la Primera B se puso en marcha ayer con el empate 2-2 entre Camioneros y Lanús, mientras que otros dos encuentros fueron suspendidos por las lluvias: Liners vs Independiente y SATSAID vs Comunicaciones. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Defensa y Justicia, también jugarán: Racing Club vs Defensores del Chaco; Almirante Brown vs Atlético Pilar; Deportivo Español vs Luján; Argentino de Quilmes vs Lima FC; y Real Pilar vs Deportivo Merlo.



