El Rojo superó 3-1 al Globo en el cierre de una jornada que entregó 21 goles en cuatro partidos. Hoy juegan River y Boca y San Lorenzo vs Racing. Ayer se disputaron otros cuatro partidos de la primera fecha de la temporada inicial de la SúperLiga, en una jornada que entregó la friolera de 21 goles. La tanda se cerró por la noche con el triunfo de Independiente sobre Huracán por 3 a 1. Como local, el Rojo pudo revertir un juego que comenzó perdiendo por el tanto de Ramón Ábila a los 18 minutos del primer tiempo. El rápido empate de Martín Benítez a los 20 del PT le dio tranquilidad al equipo de Ariel Holan, que lo liquidó en el complemento con tantos de Leandro Fernández y otro grito de Benítez. La jornada había empezado con el vibrante empate 4-4 entre Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata. El primer tiempo fue un vendaval de goles (3-3) y cuando parecía que el Halcón se quedaba con el triunfo apareció Franco Niell para marcar el 4-4 cuando se jugaban 38 minutos del segundo tiempo. En tanto, en Santa Fe, Colón igualó 1-1 con Rosario Central. Washington Camacho abrió la cuenta para el Canalla a los 38 del ST, mientras que Tomás Sandoval empató a los 42. La goleada de la jornada la aplicó Talleres de Córdoba al superar 5 a 2 como local a Lanús. Junior Arias, Sebastián Palacios (2), Jonathan Menéndez y Marcelo "Chelo" Torres anotaron para "La T", mientras que Roman Martínez y Germán Denis lo hicieron para el Granate. Esta primera fecha se había iniciado el viernes con dos partidos: Tigre 0 - Vélez 3; y Banfield 2 - Belgrano 1. Hoy domingo habrá acción desde la mañana; luego llegará el clásico entre San Lorenzo y Racing y todo se cerrará con las presentaciones de Boca y River. El cronograma de la jornada es el siguiente: San Martín de San Juan vs Patronato (11.05); Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (14.05); San Lorenzo vs Racing Club (16.05); Boca Juniors vs Olimpo (18.05); Temperley vs River Plate (20.05). En tanto, mañana lunes se medirán Newells vs Unión (19.05) y Estudiantes vs Arsenal (21.05). Mientras que el partido entre Argentinos y Chacarita (los dos ascendidos desde el Nacional B) fue postergado.



Superliga:

Buena victoria de Independiente sobre Huracán

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: