Rincón Tuerca

Nuestro e-mail: Rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoría vuelve al rodeo este fin de semana al Autódromo de termas de Rio Hondo por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DECISION: Siguen trabajando en el auto de Gonzalo Conti el cual ya tiene todo listo para comenzar a sumarse a la Alta Competencia solo falta la decisión del piloto. VISITAR: El Circuito "Al Límite" en la vecina ciudad de Zárate ya está listo para la próxima carrera de la categoría Mx del Norte que lo estará visitando en el mes de setiembre donde Juan Belaustegui fiel a un estilo nunca deja nada librado al azar como propietario del mismo. PRESENCIA: Se espera que en esta carrera de motocross la presencia de Leonardo Dominguez que tiene una moto competitiva la cual puede ser parte del espectáculo en nuestra zona dado que el popular "Foquita" suele correr en tierras entrerrianas y sus amigos quieren verlo en nuestra zona. VISITAR: Días atrás visitaron nuestro país los dueños de a actual Fórmula Uno con la intención de visitar el autódromo Juan y Oscar Galvez trámite que llevaron adelante. RECORRER: La intención de los pope de la categoría recorrieron todo el predio y de manera especial recorrieron el circuito número doce que puede a llegar a utilizar la categoría y la sorpresa fue que lo encontraron mucho mejor de lo esperado. CORREGIR: A partir de esto la categoría pidió que aún hay cosas para corregir y para trabajar no obstante vuelven a ponerlo dentro de los posibles autódromos a utilizar en algún momento. ADELANTO: Está claro que no están dadas las condiciones para traer la Fórmula Uno al país pero si es un adelanto que se nos vuelva a tener en cuenta para las próximas temporadas que basado en esto continuarán avanzando con las obras en el autódromo que en verdad se está trabajando y se van viendo los adelantos. ENCUENTRO: En la vecina ciudad de Los Cardales se está desarrollando el encuentro multimarca de autos antiguos y clásicos. Desde las 10 hs está habilitado al público en la Plaza Mitre. PELEAR: En reciente nota televisiva el motorista Mauro Santucho dejó establecido que si bien faltan varias fechas está bien posesionado para pelear campeonatos en diferentes clases de la categoría Kart Plus. ENTRADAS: Siguen a la venta las entradas para la cena del próximo fin de semana en los festejos de los ochenta años del TC a realizarse en el Centro de Jubilados en la calle Pueyrredón. Las tarjetas se pueden adquirir en el Museo del Automóvil por la tarde y en Pinturería Sarmiento. CANSADOS: Los vecinos no saben si el auto va a funcionar pero esperan que lo logren porque están cansados que el supuesto armador o mecánico dé con la puesta a punto ideal porque tanta aceleración por las tardes tiene a mal traer a quienes están radicados en la calle Goujón. Será para tanto? TC PISTA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Terma de rio Hondo durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PREVISTO: Como estaba previsto en esta carrera de los chasis del Regional el piloto será Gastón Fernandez y papá Rubén aguardará más adelante para estar desde arriba de la butaca como ya se conversó en su momento. TRATAR: Tras repasar todo el auto llegan con mucha fe Sergio Giacobone a esta fecha del calendario donde el zarateño está tratando de pelear el campeonato en los chasis del regional contando con la motorización de Juanjo Tártara. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría que está en pleno crecimiento este fin de semana encara otra carrera del campeonato en el autódromo de Roque Perez donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FORMULA 5 METROPOLITANA: La categoría se presenta en el autódromo platense este fin de semana por otra carrera del campeonato. Desde las 13 hs largan la final. LENTOS: Lamentablemente vienen lentos los trabajos en la cupecita de Juan Pablo Galliano en su recuperación tras el accidente de la última carrera. Los temas económicos juegan un rol importante y ya para la carrera de La Plata no será de la partida. INTENCION: La intención de Galliano es desarrollar los trabajos como corresponde y aunque también se demore en el equipo no quieren tener problemas después donde "Chicho" Bianchi tendrá a su cargo poner el chasis en condiciones. Para tirarlo a la pista. COPA BORA: La monomarca desarrolla otra carrera de su certámen en el autódromo de termas de río Hondo durante este fin de semana. Televisa TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". HERMANOS: Ya se pudo ver días atrás en el kartódromo de Zárate a los hermanos Panetta girando en karting y demostrando sus conocimientos tanto Bautista como Santino no tienen dudas a la hora de acelerar. Se viene la nueva camada de la dinastía siguiendo los pasos del tío Federico. PROYECTO: Como suele suceder cada fin de semana los muchachos amantes de los jeep y vehículos para desarrollar su actividad en caminos especiales están en pleno ejercicios de los mismos donde el reconocido Javier Murillo está trabajando en un proyecto interesante para este emprendimiento. ACUERDO: En su momento se desarrolló una reunión entre los dirigentes del club del Primer automóvil Argentino con altos gerentes de empresa de automotriz radicada en nuestra zona donde la misma llegó a un acuerdo para colaborar con el Museo y hacer un aporte interesante. ESPECIAL: Sin duda fue un fin de semana especial para Alejandro Ferraro y Victor Amaranto porque con la llegada del rally Federal en lo deportivo el auto los dejó sin posibilidades casi en el arranque pero en la faz de dirigentes pudieron concretar el sueño de traer la categoría a Campana. CALENDARIO: A propósito de este tema sigue la idea de poner en el calendario del Rally Federal una fecha para Campana por parte de los dirigentes que les gustó la plaza y fue aprobada con la intención que se tome con más tiempo para tener la tranquilidad de que todo se desarrolle con normalidad. EQUIPO: El ex piloto de Alma Juan Angel Ferretty acaba de presentar su equipo de competición para alquilar autos en la categoria Turismo Pista contando con tres con atención en pista. ARMAR: La idea del Colorado es imponerlo en la categoría donde para armar esta estructura cuenta con Angel Selles y su amigo desde hace muchos años Luis Alberto Rubio en la motorización de sus máquinas el dueño de L.A.R. Competición. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando el Gran Premio de Bélgica. Televisa Fox Sport esta competencia que se corre este fin de semana. DECISION: Luego de la última carrera tras sufrir un accidente en pista que le costó golpearse con su karting Marcelo Trapani parece que en principio tomó la decisión de no seguir corriendo hasta nuevo aviso. Esta negativa quizas con el correr del tiempo quizas lo podamos a volver a ver en pista con todo su equipo. Por el momento el karting quedó tirado en un rincón del taller. CONFIRMAR: Los dirigentes del TC Bonaerense confirmaron que el próximo fin de semana se presentan con todas sus clases en el autódromo de La Plata donde largarán al estilo Tope Race y van a utilizar el circuito más corto pero sin chicana. PREPARARSE: German Henze se prepara para el mes que viene para la carrera del enduro a realizarse en Saladillo donde el representante local viene peleando el campeonato con su equipo que lidera "Simon Syter" Moyano como jefe del mismo. ALQUILAR: Los dos autos para la Formula Cuatro y el Falcon para el TC Pista Mouras están en el Taller de la calle de La Torre en la vecina ciudad de Zárate para alquilar con atención en pista por parte de Bruno Aleotti. CONVENCIDA: Tras su debut en el Rally Federal Valeria Emma quedó conforme y se sintió convencida que con el correr de las competencias irá tomando la confianza que se necesita para seguir en la alta competencia. La intención es seguir y la rubia representante de Campana en la categoría se convirtió en la primera dama en correr en este tipo de emprendimientos. Bienvenida!!! NIVEL: Por cuestiones presupuestarias no se puede hacer todo el calendario del campeonato de auto radio control y esto no le permite a Kiko Ferreyra estar en todas, pero cada tanto concurre para mantener su nivel competitivo donde cuando corre obtiene buenos resultados. RESUELTOS: Como viene sucediendo desde hace un tiempo los repuestos para motonetas, motos y de karting están resueltos visitando a Cyntia o Andrés en la calle Pagola 731 en la vecina ciudad de Zárate que ya se ganaron su lugar en el mundo de las dos ruedas con su emprendimiento comercial. EXTRAÑO: Resultó extraño ver al preparador de karting en l última carrera retirarse del kartódromo antes que en la técnica desarmarán sus motores que llegaron para que el piloto haga podio y el otro terminó cuarto. Habrán superado el parque cerrado sin problemas? LISTA: Cuesta creerlo porque nuestro personaje es una supuesta persona instruída pero el día de las elecciones se mostró confundido y en un momento se enojó porque no encontró una boleta que llevara en su lista a Lilita Carrió. Cuando le explicaron no sabía como continuar la conversación en la puerta de la escuela Normal. de no creer!!

