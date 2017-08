Conmemoran el 45º aniversario de la creación del Centro Regional Campana de la UNLu

Se realizó un acto en la Escuela Nº 1, primera sede de la institución. Luego, la ceremonia se trasladó luego al edificio de Bertolini y Vicente López, donde estuvo presente el rector Osvaldo Arizio. Los festejos se extenderán hasta fin de año. El próximo 20 de diciembre el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján estará celebrando el 45º aniversario de su creación. En el marco de los festejos, se han programado una serie de actividades que comenzaron el pasado 31 de julio y se extenderán hasta fines de este año, de las que participarán integrantes de la comunidad universitaria de todas las épocas, invitados especiales y vecinos de la región. El viernes 25 se llevó a cabo un acto en la Escuela Nº1 Hipólito Bouchard, sitio en el que comenzó sus actividades la UNLu en Campana. Allí hizo uso de la palabra la vicerrectora María Cristina Serafini y fue descubierta una placa alusiva. La conmemoración se trasladó luego al Centro Regional, donde se dirigieron a los presentes su directora, Carla Echazarreta; el profesor Oscar Trujillo; y el rector de la UnLu, Osvaldo Arizio. Echazarreta calificó el aniversario como "un orgullo y alegría inmensa". "La Universidad ha crecido en forma ininterrumpida en estos últimos años. Me cobijó y me permitió un crecimiento profesional y personal muy grande", aseguró. Por su parte, Trujillo disertó sobre los comienzos del establecimiento educativo. Hizo una mención especial al profesor Pablo Garrido, quien fuera el primer director del Centro Regional Campana: lo rememoró con afecto y resaltó su "ejemplo de compromiso democrático con la vida política y por sobre todo para la educación y la cultura". Trujillo definió al establecimiento como "cosmopolita pero con una fuerte identidad". "Nos reconocemos parte de un mismo proyecto. Eso es algo que nos reconforta a todos y nos hace formar parte de una comunidad con mucho debate interno", afirmó. La sede local de la Universidad de Luján actualmente posee de 4.000 metros cuadrados de infraestructura. Hay cerca de 3.000 alumnos regulares y 2.800 graduados. Arizio, en último lugar, se refirió al cierre del que debió reponerse la institución, sufrido durante la última dictadura militar y remarcó el compromiso de la casa de estudios con la memoria y sus estudiantes y docentes desaparecidos. Después de los discursos, la jefa de Gabinete del Municipio, Mariela Schvartz, hizo entrega de una placa conmemorativa y Arizio reveló la nueva bandera de la universidad, que también flameará en el Centro Regional. En el cierre, se concretó la inauguración del Patio Cultural "Árbol de Ámbar", en el que actuaron el Ensamble Popular del programa "UNLugar para Compartir" y el Ballet "Martín Fierro". "Nuestra universidad fue pionera en acercar la Educación Superior a distintos rincones de nuestra región. Hemos creado esta universidad con mucho esfuerzo y apoyo de la comunidad que la rodea y esto se valora. Épocas difíciles tuvimos que superar. Seguimos bregando y peleando por mayor presupuesto para hacer realidad que la educación superior sea un derecho universal como está declarado por las Naciones Unidas. La Universidad de Luján está presente en Campana y estamos orgullosos de eso", cerró Arizio.

La Directora del CRC, Carla Echazarreta, y el Rector de la UNLu, Osvaldo Arizio.





LA JEFA DE GABINETE DEL MUNICIPIO, MARIELA SCHVARTZ LE ENTREGÓ UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO AL RECTOR DE LA UNLU, OSVALDO ARIZIO.





SE DESCUBRIÓ UNA PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA 1, PRIMERA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EN NUESTRA CIUDAD.

Conmemoran el 45º aniversario de la creación del Centro Regional Campana de la UNLu

