Señalaron que la ruptura de caños y los hundimientos provocaron accidentes. Vecinos del barrio Don Francisco denunciaron que el estado de la calle Comelli sigue provocando accidentes. Según comentaron, en la tarde del sábado cayeron dos autos a las zanjas ya que el lodazal que se forma en días de lluvia genera que los rodados pierdan estabilidad. En tanto, varias motos y bicicletas quedaron en un pozo de considerables dimensiones en Comelli y Barca. Los vecinos se reunieron este domingo y resolvieron colocar carteles preventivos a efectos de evitar más accidentes. "La calle Comelli ya lleva tres años en estado de abandono, ni siquiera la máquina pasa para repararla un poco. La situación es gravísima, la calle se volvió un camino abandonado, muy oscuro y deteriorado.", comentaron. "La calle Comelli también es Campana, alegra ver los avances en calles céntricas pavimentadas por segunda vez y el asfalto de otros barrios, pero nosotros no podemos salir a la calle, no hay veredas, hay zanjas profundas y pozos enormes. Reclamamos una urgente solución", expresaron. PROBLEMA REPETIDO A través de las redes sociales, vecinos de San Cayetano y Otamendi también dieron cuentas de problemas similares, con vehículos atascados por el estado de las calles. Así, circularon imágenes de un camión atrapado en la calle Dellepiane (San Cayetano) y de un camión recolector de residuos en la calle Castaño (Otamendi).

VECINOS SEÑALIZARON LA CALLE, CON ADVERTENCIAS.

Por el viento: Vecinos de Las Praderas piden reponer luminarias sobre el refugio.

Quejas vecinales:

Reclaman una solución para la calle Comelli del barrio Don Francisco

