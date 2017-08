P U B L I C







Alejandra Dip





El espejo último escalón de re ordenamiento de nuestras emociones, cortar con la ilusión de las apariencias, ver la verdad, cambio de rumbo. El espejo 7, nos hace re acomodar o cortar con nuestro par. Día para cambiarle el rumbo a la relación de pareja o darle un corte definitivo. Hoy se baraja y se da de nuevo o se decide cortar con la ilusión de tener pareja, que se viene estirando a pesar de que ya se sabe de sobra que las cosas no van más. El Espejo nos hace hacer un cambio de 90º de rumbo, se corta con la mala vibra, se corta con lo que pesa, se corta con las apariencias. Basta de sacrificios! Ya no podemos seguir de esta manera, cortar de raíz, no podemos seguir desperdiciando las oportunidades que el cosmos nos muestra y por estar distraídos en un espejismo no podemos detectar Hoy podemos ver imágenes que no queremos ver, porque esta energía nos las muestra. Excelente día para rituales, pedidos o visualización de corte de lazos. Esos que nos contaminan nos detienen, nos retrasan, y no nos dejan evolucionar. Feliz Martes de apertura de ojos para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/mj3HuGwPcL — alejandra dip (@turcadip) 29 de agosto de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Espejo 7 - Energía del Martes 29/08/2017 - Trecena del Humano

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: