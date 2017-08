Los judiciales no arreglaron y convocaron a tres días de paro

La medida se extenderá hasta el viernes. El titular de la AJB Zárate-Campana, Daniel Calvert, cuestionó que está por empezar septiembre y todavía "no esté cerrado el tema salarial". La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió convocar a tres días de paro a partir de este miércoles, ante el estancamiento en las negociaciones salariales con el Gobierno provincial. "En respuesta a la falta de voluntad del gobierno provincial de solucionar el conflicto, los y las judiciales decidieron mayoritariamente en asambleas incrementar las medidas de fuerza. Es inaceptable que, por segunda vez a lo largo de esta negociación, los representantes del ejecutivo realicen una oferta salarial inferior a la anterior", expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB. "Nos enfrentamos a un gobierno que además de reducir los salarios estatales, intenta disciplinar a los sindicatos que no claudicamos en la defensa de nuestros derechos", agregó. En la reunión informal llevada a cabo en el día de ayer, el gobierno realizó una oferta salarial que contempla porcentajes similares a la realizada en la reunión anterior, con dos diferencias: por un lado, elimina el incremento adicional del 1% otorgado al nivel más bajo del escalafón –nivel 8-, y por otro, traslada el incremento del 1,5 % a la Bonificación Especial y Compensación Funcional -originalmente previsto a partir de diciembre de 2016- a diciembre de 2017. Esto implica que esta nueva oferta sea inferior a la oferta anterior, precisó el sindicato en un comunicado. Con este paro de 72 horas, llegarán a 33 los días de huelga desplegados por el sector en lo que va del 2017. Por su parte, el secretario general de la AJB Zárate-Campana, Daniel Calvert, señaló que está por empezar el mes de septiembre y todavía "no está cerrado el tema salarial". Precisó que "el último ofrecimiento fue el lunes, por la tarde, a cargo de funcionarios de segundo orden" y cuestionó que se tratase de "un ofrecimiento más bajo que el de la semana anterior". "Hay que recordar que el cargo más bajo de la carrera judicial está por debajo de la línea de pobreza. Realmente, no lo podemos creer", afirmó. Además, denunció que el Gobierno los presionó para que no tomaran medidas de fuerza, bajo la advertencia de que "no van a seguir negociando". Graciela Terrens, secretaria adjunta, aseguró que su gremio fue dejado "invernando" y que "es difícil seguir así porque sólo aumentaron por decreto un 10% a cuenta". Paralelamente, avisó que "en este departamento judicial el acatamiento a paro es cada vez más alto, y el tema de la presión de escuchar que si no hacemos una medida de fuerza tal vez convocan (a negociar), enoja mucho". "Nosotros proponemos 72 horas de paro y la propuesta para la semana entrante es una asamblea a primera hora del día lunes y luego 4 días de paro. Pero hay que ver qué pasa con el resto de la provincia, y la fuerza que va teniendo la departamental: si las medidas no son de alto acatamiento, no sirve la exposición de algunos pocos", explicó. Terrens cuestionó que la Corte Suprema bonaerense esté "bastante dormida" y no intervenga en el conflicto. Sostuvo que "lo único que hizo la semana pasada es pedir al Ejecutivo" que reanude la paritaria pero que ellos saben "por trascendidos" que "ni la corte ni el Colegio de Magistrados han tenido reuniones para arreglar el salario por parte de ellos". "Además, la realidad del judicial es que tenemos una jornada extendida de trabajo, ya sea autorizada legalmente por la Corte, o porque los compañeros hablan con su superior y entiende la situación: se está jubilando gente y esos puestos no se cubren, y la tarea judicial sigue saliendo", añadió. Al respecto, consideró que la situación responde a un tema "más político que económico" porque "el compañero que se jubiló tiene por lo menos 30 años de antigüedad, con un cargo de la mitad de la escala salarial para arriba, y un ingresante está por debajo de la línea de pobreza". "O sea que económicamente, con un jubilado podrían pagar el sueldo de tres ingresantes. Se entiende que el nuevo gobierno quiera sanear el Estado, pero por hacer algo bien, caen en la volteada todos", criticó.

