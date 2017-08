Cuando publiqué mi libro La Hermandad de las Ballenas, por editorial Suma de Letras, tuve un gran acercamiento a las comunidades mapuches del sur. Uno de los personajes principales era Nahuel, un originario que le enseñaba a Belisario, el joven biólogo que venía de Buenos Aires, a conectarse con la madre Tierra desde un lugar más visceral que intelectual. Tengo un profundo aprecio por la comunidad mapuche, su religión, cultura, la sabiduría profunda que exhalan y la poesía del idioma. No se me ocurre pensar si son de Chile o de Argentina. Para mí son tan esenciales como el aire y el agua, forman parte del paisaje y es indiscutible que tengan derechos naturales que deben ser respetados. Estuvieron allí antes de la formación de las metrópolis y nuestra deuda con ellos es inmensa. No dejé de estar nunca conectada con ésa región del país, sea por el amor que le tengo al sur argentino, por el desplazamiento de familiares a "la tierra de ensueño" o por los amigos que uno va cosechando en ésta vida. No obstante, desde hace más de siete años vengo escuchando con gran dolor la noticia que vienen creciendo año tras año ataques de organizaciones " mapuches" a ciudadanos comunes que habitan San Martín de los Andes, Bariloche y Villa La Angostura. Apedrean sus casas, queman sus reservas de madera del invierno y abollan sus autos, intimidando a los habitantes de la zona y a sus hijos. La consigna siempre es la misma, esta tierra sagrada es nuestra. No creo que los líderes mapuches que conocí se prestaran a los juegos del odio. Lo que me demostraron fue todo lo contrario. No sabemos quiénes son los agresores y qué intereses defienden. Durante años las denuncias de los ciudadanos damnificados fueron minimizadas por motivos políticos. No afrontar el problema no lo hizo desaparecer, sino que lo agravó. No levantemos el dedo acusador antes de tiempo. Que los asuntos de Estado los resuelva el Estado. Nosotros debemos comportarnos como hermanos, cuidándonos entre nosotros con amor y respeto.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Mapuches hoy

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: