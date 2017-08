Alejandra Dip





La tormenta transforma, canaliza, cambia. Autogeneración y realización. Kin tormenta 8, día de transformación y cambios que te darán nuevas oportunidades en tu realidad. La energía de hoy está guiada por el mono, es importante que estés flexibles a los cambios que se aproximan y conectando con el disfrute, la capacidad de juego. Encontrando tu camino de libre elección, cambias, transformas, mutas.¡ NADA SE PIERDE TODO SE TRANSFORMA! ¡TU ENTORNO, TU REALIDAD están en proceso de cambio! Ojo con los extremos, la tormenta es energía muy fuerte, de movimiento, todo se mueve, todo se modifica, nada queda igual en tu realidad, en tu día a día. Que la tormenta traiga cosas nuevas, frescas, y no se lleve todo puesto, hasta eso que te gustaba y querías. Canaliza bien esta energía tan fuerte, que no sea un tsunami que desbasta todo. Flexible, bien flexible podrás salir bien parado y riendo y disfrutando de tanto cambio que se aproxima ¡hace que este cambio sea provechoso para tu vida! Día para cultivar la paciencia, día para defender nuestros derechos y hacernos respetar dentro de un clima de armonía, Buen día para dejar las adicciones. Esta energía se siente hoy en todo el cuerpo, SHOCK DE ENERGÍA. ¡Hoy se transforma, si o si, quieras o no, la tormenta pasa y no pasa desapercibida! ¡Buena jornada! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/tpA3Offx2y — alejandra dip (@turcadip) 30 de agosto de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Tormenta 8 - Energia de Miércoles 30/08/2017 - Trecena del Humano

Por Alejandra Dip

