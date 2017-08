Durante el último mes, en distintos operativos en todo el partido de Exaltación de la Cruz, la dirección de tránsito municipal secuestró motos con escapes no reglamentarios y sin luces, en la búsqueda de ordenar el tránsito y la seguridad en la circulación para evitar que se produzcan accidentes. Los operativos que se realizan de forma continua solicitan a los conductores toda la documentación en regla de los vehículos y el conductor, incluyendo seguro, patente, y en el caso de los motociclistas se exige casco reglamentario y chaleco reflectario. En forma complementaria, las autoridades de área solicitaron a los vecinos circular con los vehículos en condiciones y con la documentación en regla, con el objeto de minimizar las condiciones inseguras que favorecen los accidentes de tránsito. En especial se insta a los motociclistas a no introducir modificaciones en los vehículos no solo para mantener las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante, sino también para no producir contaminación ambiental con escapes irregulares que no solo generan emisiones de gases excesivas sino que también producen contaminación sonora.



Regionales:

Secuestran motos adulteradas

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

