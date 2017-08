Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. El partido frente a Central Ballester se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Cada vez falta menos para el inicio del campeonato de la Primera D. Y así, cada vez falta menos para el debut de Puerto Nuevo en la temporada 2017/18 del fútbol de ascenso. La fecha y horario ya quedó confirmada en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): será este sábado 2 de septiembre cuando reciba en desde las 15.30 horas a Central Ballester en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Lucas Brumer. La programación de la primera fecha le arrojó una buena noticia a la más chica de las divisionales de ascenso: siete de los ocho encuentros se disputarán entre sábado y domingo. Esto que debería ser normal no lo suele ser para la Primera D, que lamentablemente debió acostumbrarse a que muchos partidos se pauten en días de semana, complicando no sólo la asistencia de público a los estadios, sino también a los propios jugadores, muchos de los cuales son totalmente amateurs y cuyo sustento económico se da a partir de actividades laborales que justamente realizan durante esos mismos días de semana. Así, de no mediar inconvenientes, el entrenador Carlos Hernández tendría a todos sus jugadores a disposición y presentaría una alineación similar a la utilizada en los amistosos. Es decir: con Rodrigo Ponce De León en el arco; con Tadeo MacIntyre y Luis Ibarra en los laterales; con Raúl Colombo, Paulo Boumera o Antoni Rodríguez en la zaga central; con Maximiliano Díaz y Kevin Redondo en el "doble 5"; con Michel Bustamante como media punta; y con Orlando Sosa como máxima referencia ofensiva. De confirmarse estos nombres, las principales dudas estarían en las bandas de la zona del mediocampo, donde Nicolás Rodríguez, Alexis Merlo, Gustavo Roldán y Pablo Sosa son algunas de las opciones que ha probado "Bocha" Hernández durante esta pretemporada que está llegando a su fin. PRIMERA D 2017/18 - FECHA 1 SÁBADO - 11:00 horas: Lugano vs Centro Español / Sebastián Martínez - 15:30 horas: Gral. Lamadrid vs Liniers / Juan Pafundi - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Central Ballester / Lucas Brumer - 15:30 horas: Dep. Paraguayo vs Yupanqui / Franco Acita DOMINGO - 11:00 horas: Argentino (M) vs Atlas / Edgardo Kopanchuk - 15:30 horas: Juventud Unida vs Argentino (R) / Sebastián Habib - 15:30 horas: Victoriano Arenas vs Real Pilar / Alejandro Porticella LUNES - 15:30 horas: Muñiz vs Claypole / Santiago Jorge Mitre

Primera D:

Puerto Nuevo debuta el sábado con arbitraje de Lucas Brumer

